Visita a Bari per il Patriarca di Gerusalemme: "Il Cardinale Pizzaballa in città il 9 maggio"

Il Patriarca di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, giungerà a Bari il prossimo 9 maggio in occasione della festa di San Nicola. Pizzaballa ha confermato la sua presenza per l'anniversario della Traslazione.

Il programma della visita prevede, alle 10, presso la Basilica di Santa Fara, l'incontro del Cardinale con il clero diocesano di Bari-Bitonto, le dame e i cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e la comunità del Pontificio Seminario regionale pugliese di Molfetta: il confronto sarà incentrato sulle fatiche che la Terra Santa vive in questo tempo di guerra.

La giornata culminerà alle 18, nella Pontificia Basilica di san Nicola, con la solenne Concelebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale e concelebrata dall’Arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, dai vescovi delle diocesi di Puglia, dal Priore della Basilica Giovanni Distante e dai presbiteri e religiosi che ogni anno prendono parte a questa solennità. Al termine della celebrazione, avverrà il prelievo della Santa Manna.

"In questa delicata stagione della nostra storia, ferita da guerre che insanguinano l'Europa e i luoghi simbolo della nostra fede - si legge in una nota dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto - la visita a Bari del Patriarca di Gerusalemme è un segno di speranza e un appello a stringerci in comunione di preghiera, per testimoniare il nostro concreto impegno per la pace".