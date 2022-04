Il principe Alberto di Monaco in visita a Terlizzi: tour tra i luoghi legati alla famiglia Grimaldi

È stata Terlizzi, come già annunciato negli scorsi giorni, la prima tappa del tour in Puglia del principe Alberto di Monaco, che include sei diverse città anche in Basilicata. Un viaggio che ha toccato i luoghi storici legati alla famiglia Grimaldi, antenata del principe: all'arrivo è stato salutato con lo scoprimento di una targa all'ingresso della città, e la scritta "Terlizzi sito storico Grimaldi".

Alberto di Monaco ha poi visitato la chiesa di Santa Maria la Nova dove c'è la tomba di un suo antenato vissuto nel 1546, per poi spostarsi in piazza Cavour per il saluto ufficiale del sindaco Ninni Gemmato e l'esibizione degli inni nazionali. In corso Umberto è stata poi scoperta una iscrizione lapidea in memoria della Signoria dei Grimaldi di Monaco. La visita di Terlizzi ha toccato poi la Cattedrale, dove il principe ha incontrato il vescovo monsignor Domenico Cornacchia, e la

Pinacoteca Michele de Napoli, dove è stata esposta la preziosa croce d'argento donata al Capitolo della Collegiata di Terlizzi, da parte di Onorato Grimaldi che fu signore feudale e arciprete di Terlizzi