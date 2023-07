Visite guidate notturne nelle Grotte di Castellana: appuntamento tutti i giovedì d'agosto

Prezzo non disponibile

Bianca di Notte, tutti i giovedì di agosto visita completa notturna con inizio alle ore 20:30. Siete pronti a provare emozioni uniche al chiar di luna?

Nelle Grotte di Castellana l'oscurità è permanente, sono le luci artificiali che ci mostrano le loro incredibili formazioni carsiche, create lentamente nel corso di migliaia di anni. Tuttavia, visitare le Grotte di Castellana al calar del sole ha un fascino in più, la luna che sorge e l'oscurità che avvolge tutto in superficie aggiungono un'atmosfera magica e misteriosa che rende l'esperienza sotterranea ancora più speciale.

La visita notturna offre l'opportunità di scoprire le Grotte in un momento diverso della giornata, quando la natura fuori si addormenta, cambia colori, suoni e odori, ed anche il nostro corpo si adegua a questo mutamento. La vista si adatta all'oscurità e gli altri sensi, come l'udito e il tatto, diventano più acuti creando un legame speciale con l'ambiente circostante che permette di percepire in modo più intenso ogni rumore, ogni profumo, ogni dettaglio, amplificando le emozioni durante la visita.



Gruppi limitati, biglietti disponibili sullo shop online del sito grottedicastellana.it e, fino ad esaurimento dei posti, in biglietteria.