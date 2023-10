Visite specialistiche 'in nero' oltre l'attività intramoenia in ospedale: nel Barese sequestro da 180mila euro per un medico

L'operatore sanitario avrebbe svolto anche visite mediche fuori dall'ambiente ospedaliero, nonostante avesse scelto scelto l'attività 'intramoenia'. I Finanzieri della Compagnia di Molfetta hanno eseguito, nei giorni scorsi, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, avente ad oggetto beni nella disponibilità di un medico che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe effettuato prestazioni specialistiche in assenza di autorizzazioni all’esercizio della professione in regime 'extramoenia'.

La misura cautelare, funzionale alla confisca, che ha interessato beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 180mila euro, è stata disposta all’esito di un'articolata attività di indagine che ha consentito di segnalare il medico all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo gli inquirenti, il valore del sequestro corrisponderebbe al profitto derivante dal presunto reato: sarebbe pari all’indennità di esclusività percepita nell’arco temporale durante il quale sono supposte le condotte illecite.

In particolare, il medico, nonostante avesse scelto di esercitare la propria attività di libero professionista solamente all’interno della struttura pubblica, percependo mensilmente un compenso aggiuntivo sulla retribuzione, avrebbe svolto anche attività libero-professionale in forma autonoma 'extramoenia'. Per tali situazioni, il professionista sarebbe stato segnalato anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari per ipotesi di danno erariale.

I dati acquisiti nell’ambito del procedimento penale, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria, sarebbero stati, inoltre, utilizzati per recuperare a tassazione i corrispettivi percepiti dal professionista per le visite specialistiche effettuate 'in nero' presso la propria abitazione, quantificati in oltre 100mila euro.