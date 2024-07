Inaugurato a Bari il nuovo Consolato del Montenegro, Vito Leccese: "Rinvigorisce i rapporti tra le due sponde dell’Adriatico"

Il neo eletto sindaco di Bari, Vito Leccese, ha partecipato questo pomeriggio alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Consolato onorario del Montenegro per la Puglia, alla presenza dell’ambasciatrice, Milena Sofranac Ljubojevic, e del direttore generale per gli affari consolari del Ministero degli esteri del Montenegro, Ivana Dukanovic.

"Sono particolarmente felice della riapertura di un Consolato onorario del Montenegro qui a Bari - ha spiegato Leccese - Sono certo che questo ci aiuterà a rinvigorire e consolidare i rapporti culturali ed economici tra le due sponde dell’Adriatico. Per raggiungere questo obiettivo è necessario ripristinare il collegamento marittimo tra Bari e Bar che da qualche anno è stato soppresso nonostante sia stato operativo per decenni anche nei momenti più difficili sul piano delle relazioni internazionali. Un migliore collegamento consentirebbe una più agevole connessione per sviluppare la cooperazione economica, sociale e culturale. Con il nuovo console, oltre alla promozione dei gemellaggi tra città, dovremo valutare se, all'interno del programma IPA South Adriatic 21/27, la Regione Puglia potrà sostenere un intervento di potenziamento dei collegamenti tra le due sponde dell'Adriatico".