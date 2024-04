Domenica la corsa 'Vivicittà' a Bari: tutte le limitazioni al traffico

Domenica 14 aprile, dalle 9.30, si correrà Vivicittà, la storica manifestazione podistica organizzata da Uisp Bari e da Password. La novità più grande di questa edizione è l'abbinamento con la Running Heart, la corsa del cuore: domani, sabato 13 aprile, nel Vivicittà Village, sarà infatti presente il Villaggio della prevenzione, attivo in Largo 2 giugno dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30, presso il quale sarà possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogramma e misurazione della glicemia. In virtù di questo vero e proprio gemellaggio con la Running Heart, Vivicittà Bari sarà riconosciuta come prima tappa del circuito Fidal 'Trofeo Terra di Bari'.

Vivicittà prevede due percorsi: la gara sui 10 km (competitiva e non) e la passeggiata ludico motoria da 4 km. Tutte le informazioni sui percorsi e sulla manifestazione sono disponibili sul sito web: https://www.vivicitta.run/

La Poliizia Locale ha previsto alcune limitazioni al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento dell’evento.

Dalla mezzanotte del giorno 12 aprile alle 16 del 14 aprile e, comunque, fino al termine della manifestazione, sono istituiti il divieto di fermata e il divieto di transito in viale Einaudi, zona complanare prospiciente l’ingresso del Parco 2 Giugno, compresa tra viale della Costituente e viale della Resistenza.

Il giorno 14 aprile 2024 dalla mezzanotte alle 14 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade: viale della Resistenza, ambo i lati; su viale Einaudi, per un tratto di 50 metri sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti; via Omodeo, ambo i lati, carreggiata compresa e con senso di marcia tra via Salvemini e via Amendola.

Dalle 9, relativamente al passaggio dei concorrenti e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze: viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza; viale della Resistenza; largo 2 Giugno; viale della Repubblica, ambo le carreggiate; viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da cavalcavia XX Settembre a via Volta; cavalcavia XX Settembre; corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a cavalcavia XX Settembre; corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele II; corso sen. A. De Tullio; k. piazzale C. Colombo; lungomare Imperatore Augusto; piazzale IV Novembre; lungomare Di Crollalanza; piazza A. Diaz, carreggiata compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato; lungomare Nazari Sauro, piazza Gramsci, carreggiata compresa tra lungomarere Nazario Sauro ed il prolungamento di via Di Vagno: cavalcavia Garibaldi, carreggiata con senso di marcia da via Apulia a via Di Vagno; via Apulia, carreggiata con senso di marcia da via Aristosseno a cavalcavia Garibaldi; via Peucetia, carreggiata senso di marcia da via Apulia a via Magna Grecia; via Magna Grecia, carreggiata senso di marcia da via Peucetia al cavalcavia Padre Pio; cavalcavia Padre Pio, carreggiata senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeo; via Omodeo, carreggiata in senso di marcia tratto compreso tra via Fanelli e via Amendola; via S. Jacini; prolungamento di via S. Jacini.

Dalle 9 alle 13 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato giardino, tratto compreso tra via Di Vagno ed il lungomare Perotti (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso lungomare Perotti); corso De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato mare (solo all’interno della corsia transennata con obbligo a proseguire dritto sul corso Vittorio Veneto); via Omodeo, esclusivamente per il tratto di carreggiata secondo il senso di marcia verso via Amendola e compreso tra via Salvemini e via Amendola (solo all’interno della corsia transennata lato numerazione civica dispari).

Amtab. informa che, a seguito delle limitazioni al traffico disposte per consentire lo svolgimento della corsa, domenica 14 aprile, dalle 8 e sino al termine delle esigenze, verranno effettuate alcune variazioni di percorso della linee bus, specificate sul sito dell'azienda di trasporto pubblico.