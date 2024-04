A Bari si corre Vivicittà: tutte le limitazioni al traffico. Ingresso gratuito a Expolevante per i partecipanti

Si tiene questa mattina a Bari la gara di Vivicittà, la storica manifestazione podistica organizzata da Uisp Bari e da Password, dopo le iniziative che si sono già svolte ieri nel Villaggio della prevenzione, attivo in Largo 2 giugno. Come sempre, Vivicittà prevede due percorsi: la gara sui 10 km (competitiva e non) e la passeggiata ludico motoria da 4 km. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono stae previste alcune limitazioni al traffico.

Dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade: viale della Resistenza, ambo i lati; su viale L. Einaudi, per un tratto di mt. 50 sul lato destro del senso di marcia dall’intersezione con la via Falcone e Borsellino verso via Luzzatti; via Omodeo, ambo i lati, carreggiata compresa e con senso di marcia tra via Salvemini e via Amendola. Dalle ore 09.00, relativamente al passaggio dei concorrenti e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze: viale Einaudi, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza; viale della Resistenza; largo 2 Giugno; viale della Repubblica, ambo le carreggiate; viale Unità D’Italia, carreggiata con senso di marcia da cavalcavia XX Settembre a via Volta; cavalcavia XX Settembre; corso Cavour, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a cavalcavia XX Settembre; corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Veneto a corso Vittorio Emanuele II; corso sen. A. De Tullio; k. piazzale C. Colombo; lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; lung.re A. Di Crollalanza; o. piazza A. Diaz, carreggiata compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato; lung.re N. Sauro, piazza A. Gramsci, carreggiata compresa tra lung.re N. Sauro ed il prolungamento di via Di Vagno; cavalcavia G. Garibaldi, carreggiata con senso di marcia da via Apulia a via Di Vagno; via Apulia, carreggiata con senso di marcia da via Aristosseno a cavalcavia Garibaldi; via Peucetia, carreggiata senso di marcia da via Apulia a via Magna Grecia; via Magna Grecia, carreggiata senso di marcia da via Peucetia al cavalcavia Padre Pio; cavalcavia Padre Pio, carreggiata senso di marcia da via Magna Grecia a via Omodeo; via Omodeo, carreggiata in senso di marcia tratto compreso tra via Fanelli e via Amendola (eccetto corsia di cui al punto 3 lett. c.), via S. Jacini; prolungamento di via S. Jacini.

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato giardino, tratto compreso tra via Di Vagno ed il lungomare Perotti (solo all’interno della corsia transennata con svolta obbligatoria verso lungomare Perotti); corso sen. A. De Tullio, esclusivamente per la semicarreggiata lato mare (solo all’interno della corsia transennata con obbligo a proseguire dritto sul corso Vittorio Veneto); via Omodeo, esclusivamente per il tratto di carreggiata secondo il senso di marcia verso via Amendola e compreso tra via Salvemini e via Amendola (solo all’interno della corsia transennata lato numerazione civica dispari).

Inoltre, Amtab S.pA. informa che, a seguito delle limitazioni al traffico disposte per consentire lo svolgimento della corsa, domenica 14 aprile 2024. dalle ore 08 e sino al termine delle esigenze, verranno effettuate alcune variazioni di percorso della linee bus, specificate sul sito di AMTAB, al seguente link: https://www.amtab.it/it/140-news-chatbot/2786-linee-1-2-2-4-10-12-12-21-22-27-35-42-50-e-53-variazioni-di-percorso-vivicitta-2024-37-edizione

Ingresso gratuito a Expolevante per i podisti

Coloro che partecipano alla 40^ edizione di Vivicittà potranno accedere gratuitamente all'Expolevante, manifestazione in corso in Fiera. L’iniziativa è del presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli che in collaborazione con l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, ha voluto condividere l’idea di far vivere un fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento. “Chi partecipa a Vivicittà oggi e domani è nostro gradito ospite - dichiara il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli. Expolevante è sport, tempo libero e divertimento e qui si può trascorrere un’intera giornata all’insegna della spensieratezza. Con questa iniziativa abbiamo pensato di diffondere il messaggio dello sport, che fa bene a tutti, facendo vivere alla cittadinanza due giornate di festa”. “Portate il pettorale che ritirate al Villaggio di Vivicittà - prosegue l’assessore Petruzzelli - venite ad Expolevante e mostratelo alla biglietteria dove ritirerete un biglietto gratuito di ingresso. Ci sono tante cose da vedere. Io sono un appassionato dello sport ma anche degli spaghetti all’assassina e qui domani tra le tante iniziative, si terrà la finale del Campionato della Migliore Assassina”. Expolevante in questo fine settimana, complice il clima e le gradite temperature, è la manifestazione ideale che accoglierà il territorio con le tutte le sue numerose attività dal gaming, al tattoo, dal villaggio gastronomico alla nautica, dal pet alle auto, moto, bici e tanto altro.