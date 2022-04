E' il giorno della Vivicittà, podisti in corsa con il meteo incerto. E alla partenza compaiono Decaro e Petruzzelli

Aveva promesso che si sarebbe rimesso in forma per tornare a correre nelle gare di corsa primaverili a Bari. E ha mantenuto la promessa, il sindaco di Bari Antonio Decaro: insieme all'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli era sulla linea della partenza della Vivicittà. Nonostante la pioggia con cui la città si è svegliata, in tanti non hanno mancato all'amato appuntamento, che per questa edizione si divide in due percorsi, di 10 e 4 chilometri. A ricordarlo è stato proprio il primo cittadino con un post social: "Nonostante il tempo incerto la ViviCittà non si ferma. Quello a fermarsi potrei essere io lungo il percorso. Confesso che ho già individuato il posto dove andare a nascondermi - scherza - Oggi non ce la posso fare. Viva Vivicitta. Viva Bari".

Partenza e arrivo sono però gli stessi: i podisti si muoveranno dall'area del Parco 2 giugno (viale della resistenza), per arrivare alla complanare di viale Einaudi. Il meteo, sebbene incerto, ha poi sorriso ai partecipanti, che sono stati accolti sul percorso dal sole. Diverse le strade chiuse al traffico o in cui sono scattati i divieti di sosta anche per un altro evento che si tiene in città, il raduno delle spider Bmw.