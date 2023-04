Degrado nel sottopasso Marconi, entrano in azione i volontari di Retake: "Ripuliamo la struttura vandalizzata e realizziamo murali"

"Abbiamo impiegato più di una settimana pe sistemare il sottopasso, abbiamo riparato buchi e marciapiedi. Domani passeremo alla pulizia dei corrimano e delle mura, sia interne che esterne". Sono queste le parole, rilasciate a BariToday, del presidente di Retake Bari, Fabrizio Milone, in merito all'intervento di 'clean up' compiuto dai volontari per ripristinare il minimo decoro nel sottovia Marconi che collega i quartieri Japigia e Madonnella.

"È stato un duro lavoro - spiega Milone - perché il sottopasso non è stato solo vandalizzato con scritte sui muri, ma presentava anche problematiche legate agli allagamenti cui è soggetta la struttura: abbiamo così rimosso ed eliminato i detriti causati dall'umidità. Un giovanissimo volontario si è impegnato anche nella pulizia delle canaline di scolo che erano otturate".

Domani mattina i volontari di Retake Bari entreranno in azione per la seconda fase del progetto: "Ripuliremo i muri e cancelleremo le scritte, ma abbiamo già un'idea per regalare una seconda vita artistica al sottopasso Marconi. Coinvolgeremo gli studenti delle scuole presenti in zona, l'istituto Marconi-Hack e l'Amedeo D'Aosta, per realizzare così dei murali all'interno del sottovia. Il lavoro dei ragazzi sarà coordinato dall'artista Daniela Sersale, già autrice del murale dedicato a Gino Strada, realizzato in via Duca degli Abruzzi".

"Ringraziamo l'azienda Sikkens che ci ha fornito gratuitamente i prodotti ed i detergenti necessari per effettuare la pulizia del sottopasso Marconi - conclude il presidente di Retake Bari - domani potremo così cancellare tutte le scritte vandaliche che imbrattano la struttura. In seguito programmeremo altri interventi di 'clean up' in città, dove ci sarà bisogno. Uno dei prossimi interventi potrebbe riguardare la scuola Imbriani".