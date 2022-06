"Guasto tecnico" sul volo Mykonos-Napoli, atterraggio di emergenza a Bari

Atterraggio di emergenza, questa mattina a Bari, per un aereo della compagnia Volotea, partito dall'isola greca di Mykonos e diretto a Napoli.

Come spiega Aeroporti di Puglia in una nota, il volo, un Airbus A319 della compagnia Volotea, "è stato dirottato sullo scalo barese per un guasto tecnico". Sono dunque state subito attivate le procedure previste dal piano di emergenza aeroportuale. L’aeromobile, a bordo del quale c’erano 129 passeggeri, è atterrato pochi minuti dopo, regolarmente senza alcuna conseguenza. I passeggeri partiranno alla volta di Napoli con un altro aeromobile della stessa compagnia alle 14.30.

*Ultimo aggiornamento ore 14