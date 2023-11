Problemi a un motore, volo Albawings Tirana-Bologna costretto a un atterraggio d'emergenza a Bari

Il volo Albawings Awt 229 tra Tirana e Bologna è stato costretto a un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto di Bari Palese. L'episodio è accaduto nella mattinata di venerdì 3 novembre.

Secondo una ricostruzione, l'aereo avrebbe subito un guasto a uno dei motori mentre era in volo all'altezza del Gargano. E' stato quindi necessario dirigersi a Bari per effettuare un atterraggio. Non si segnalano persone ferite.