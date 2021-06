Rinvenute 3 bombe della Seconda Guerra Mondiale: annullato volo Wizzair da Dortmund per Bari

Volo in arrivo da Bari deviato per Colonia, quello per la Puglia, invece, cancellato. Sono stati registrati disagi nel pomeriggio per I passeggeri in viaggio con la compagnia Wizz Air da Dortmund, in Germania, per l'aeroporto di Palese. A causa di tre ordigni risalenti alla Seconda Guerra mondiale trovati all'interno del Parco Westfalia.

Nel pomeriggio di martedi 22 giugno I viaggiatori hanno dovuto trovare soluzioni alternative per la mancata partenza e vivere disagi per l'atterraggio su una città dliversa da quella programmata. La compagnia low cost ungherese ha provveduto comunque ai rimborso per i nuovi biglietti, trasporti ed eventuali alberghi. Tra i passeggeri pugliesi e calabresi di ritorno a casa o residenti in Germania e alcuni turisti pronti a raggiungere la Puglia per le proprie vacanze.