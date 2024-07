Volontari della Protezione Civile pugliese impegnati in Francia: "Operano nel modulo europeo per la lotta agli incendi boschivi"

"Da lunedì scorso e fino al 15 luglio 5 volontari della nostra Protezione Civile regionale stanno operando nel modulo italiano di Aix en Provence, a Marsiglia, in Francia, nell’ambito del grande progetto di costituzione di un modulo europeo per la lotta agli incendi boschivi". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Comitato pugliese permanente della Protezione Civile, Maurizio Bruno.

"I Moduli che stanno prendendo parte al preposizionamento sono stati integrati nel sistema di risposta della Francia, portando al proprio seguito circa 11 automezzi con disponibilità immediata di circa 10mila litri di acqua e attrezzatura dedicata e 32 operatori Vigili del fuoco e volontari del Corpo Aib regionale del Piemonte e della Puglia - ha sottolineato Bruno - Questa operazione, oltre a essere una straordinaria occasione di crescita per tutto il volontariato pugliese, è anche la prova di quanto sul piano internazionale pesi ogni giorno di più la Protezione Civile pugliese".