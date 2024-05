I volontari di Retake al lavoro nei giardini di via Siponto: "Raccolti 36 kg di rifiuti"

Lo spazio verde cittadino, nel quartiere Japigia, ripulito dai rifiuti abbandonati. Questa mattina i volontari dell'associazione Retake Bari e i rappresenti della biblioteca comunale Aquarius hanno effettuato un clean up nel parco di via Siponto, che ultimamente è stato interessato da una riqualificazione pubblica.

"Trentasei kg di rifiuti raccolti nel parchetto di via Siponto nel cuore di Japigia - si legge in un post di Retake Bari - Lo abbiamo ripulito con tanti volontari, con le amiche della biblioteca comunale Aquarius e soprattutto con il mitico Leandro Olivieri di passaggio da Bari nel suo giro in bici lungo le coste italiane".

"Questa settimana abbiamo fatto eventi giovedì, sabato, domenica - scrivono con orgoglio i volontari dell'associazione impegnata nella tutela dell'ambiente - Non avete più scuse per non partecipare agli eventi e servono sempre tanti volontari per fare al meglio questi flash mob".