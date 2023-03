Volontari in azione nelle campagne di Bitonto: strada Quorchio 'liberata' dai rifiuti

I volontari dell'associazione 'Vogliamo Bitonto pulita' sono entrati in azione ieri in strada vicinale Quorchio: il sito nella 'zona artigianale' della cittadina in provincia di Bari è stato liberato da circa trenta sacchi tra plastica, vetro ed indifferenziato raccolti durante il percorso.

Al termine del lavoro di recupero del luogo, si è colta l'occasione per riflettere sull'importante opera di sensibilizzazione svolta dai volontari, lanciando lo slogan "L'essere umano che distrugge il proprio suolo distrugge se stesso" per una Bitonto sempre più pulita.