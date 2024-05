"Vota per gli animali", in piazza del Ferrarese il flash mob dei volontari Lav

"Vota per gli animali". È questo lo slogan che ha accompagnato questa mattina il flash mob in piazza del Ferrarese, a Bari, organizzato dalla Lav, la Lega Anti Vivisezione.

La manifestazione dei volontari Lav punta alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della difesa degli animali, in vista delle prossime elezioni europee. Riuniti in Piazza del Ferrarese, si sono schierati con dei cartelli recanti la scritta 'Chiediamo di più' con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’imminente scelta politica da fare.

In occasine della prossima tornata elettorale continentale, dell'8 e 9 maggio, Lav con altre 10 organizzazioni della Coalizione 'Anche gli animali votano', ha lanciato il manifesto 'Vote For Animals': 10 punti proposti a partiti e candidati per chiedere più tutela e diritti per gli animali nell'Unione Europea, dotandosi di una legislazione in grado di assicurare il loro benessere.

Lav ha organizzato a Bari la presentazione del libro 'La politica degli animali', scritto dal presidente Lav, Gianluca Felicetti, ed edito dalla casa editrice People. L'autore del testo dialogherà sulle tematiche relative ai diritti degli animali, oggi pomeriggio presso la libreria Feltrinelli, con l'avvocata penalista, Annalisa Nanna.

"Una lettura che ripercorre la storia di quasi 50 anni di campagne Lav e testimonia un’evoluzione di lungo periodo, non solo politica, ma anche sociale e culturale: da battaglie simbolo (come l’importante tutela costituzionale di animali, ambiente ed ecosistemi) a obiettivi urgenti da mettere a segno nella prossima legislatura europea - racconta Gianluca Felicetti, presidente Lav - Entrare in azione per gli animali significa impegnarsi per favorire i diritti di chi non ha voce e far maturare una sensibilità antispecista: un autentico valore per l’intera società chiamata a rendere concreti i diritti di tutti i viventi, adottando politiche coerenti e con una visione del futuro".

Si terrà questo week end a Bari il Congresso annuale della LAV 'Vote for Animals! L’Europa e i diritti degli animali', che si svolgerà presso lo Spazio Murat, in piazza del Ferrarese, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio. Un’opportunità di confronto sul tema dei diritti degli animali con numerosi incontri in programma, che coinvolgeranno anche ospiti internazionali.

I lavori della domenica sono riservati ai Soci Lav, mentre quelli del sabato saranno aperti. Avranno inizio alle 10 e proseguiranno fino alle 17, per concludersi con la proiezione di 'Food for Profit', il docufilm della giornalista Giulia Innocenzi e di Pablo D’Ambrosi, a cui Lav ha contribuito coordinando l’attività di inchiesta in alcuni allevamenti in Italia, Germania, Polonia e Spagna.