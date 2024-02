Operazione 'Codice interno', inchiesta della Dda su mafia e influenze clan a Bari: i nomi degli arrestati

Sono più di 130 le persone colpite da misure cautelare, in esecuzione di due distinte ordinanze, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari.

I soggetti, in gran parte ritenuti appartenenti o contigui all’organizzazione mafiosa Parisi – Palermiti, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di associazione di tipo mafioso, nonché di estorsioni, porto e detenzione di armi da sparo, illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti, estorsione commessa nell’ambito di competizioni sportive, tutti reati aggravati dal metodo mafioso, nonché del reato di cui all’art. 416 ter c.p., relativo all’ingerenza elettorale politico – mafiosa, in particolare delle consorterie criminali “Parisi/Palermiti” e “Strisciuglio”, nelle consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco di Bari del 26 maggio 2019, in cui, secondo gli investigatori, sarebbero stati stati catalizzati numerosi voti per l’elezione, poi avvenuta, di un consigliere. Di seguito i nomi delle persone colpite da misura cautelare.

Ordinanza 1

CUSTODIA IN CARCERE

1. Barracchia Giuseppangelo (classe 1979)

2. Bellone De Grecis Giuseppe (classe 1964)

3. Dammacco Mario (classe 1965)

4. De Tullio Donato (classe 1992)

5. De Tullio Michele (classe 1964)

6. Lovreglio Tommaso (classe 1984)

7. Marino Gennaro (classe 1986)

8. Massari Mirko (classe 1984)

9. Mastrorilli Giovanni (classe 1976)

10. Mezzina Sergio (classe 1973)

11. Mincuzzi Maurizio (classe 1980)

12. Montani Bruna (classe 1968)

13. Montani Bruno (classe 1980)

14. Montani Leonardo (classe 1975)

15. Nacci Michele (classe 1987)

16. Olivieri Giacomo (classe 1961)

17. Parisi Massimo (classe 1973)

18. Parisi Savino (classe 1960)

19. Petrone Christopher Luigi (classe 1984)

20. Petroni Antonio (classe 1987)

21. Piscitelli Michele (classe 1980)

22. Ruggieri Sebastiano (classe 1984)

23. Sforza Giovanni (classe 1962)

24. Strisciuglio Gaetano (classe 1990)

25. Tisti Pasquale (classe 1978)

ARRESTI DOMICILIARI

26 Azzariti Vincenzo (classe 1990)

27 Calzolaio Michele (classe 1963)

28 Bellizzi Alberto (classe 1959)

29 Frezza Francesco (classe 1974)

30 Loiodice Leonarda (classe 1991)

31 Maldera Giuseppe (classe 1982)

32. Mazzelli Giuseppe (classe 1982)

33 Paolicelli Roberto (classe 1976)

34 Parisi Radames (classe 1984)

35. Parisi Tommaso (classe 1983)

36. Patella Massimo (classe 1975)

37. Petronella Giuseppe (classe 1981)

38. Sette Giuseppe (classe 1972)

39. Tafuni Giandomenico (classe 1990)

40. Benedetto Saverio (classe 1962)

41. Gravina Maria (classe 1963)

42. Loporchio Dario (classe 1974)

43. Lorusso Maria Carmen (classe 1986)

44. Lorusso Vito (classe 1954)

45. Montani Maria (classe 1972)



DIVIETO DI ESERCITARE UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE PER LA DURATA DI ANNI 1

46. Tagliaferro Francesco (classe 1971)

47. Tagliaferro Raffaele (classe 1996)



Ordinanza 2

CUSTODIA IN CARCERE

1. Abbrescia Francesco (classe 6.11.1991)

2. Addante Raffaele (classe 1975)

3. Anaclerio Alessandro (classe 1984)

4. Barone Marco (classe 1988)

5. Bartoli Cataldo (classe 1979)

6. Bernaus Luigi (classe 1975)

7. Boccasile Roberto (classe 1986)

8. Bottalico Massimiliano (classe 1994)

9. Bruno Nicola (classe 1989)

10. Caizzi Attilio (classe 1992)

11. Caizzi Edoardo (classe 1974)

12. Caizzi Giovanni (classe 1972)

13. Calabrese Ignazio (classe 1983)

14. Calzolaio Michele (classe 1963)

15. Campanale Riccardo (classe 1994)

16. Capriati Giovanni (classe 1979)

17. Cardinale Antonio (classe 1967)

18. Carrassi Antonio (classe 1977)

19. Cascella Francesco (classe 1986)

20. Castoro Raffaele (classe 1972)

21. Chiumarulo Vincenzo (classe 1984)

22. Cirulli Michele (classe 1980)

23. Crocchianti Pietro (classe 1975)

24. De Fano Antonio (classe 1989)

25. De Gennaro Giacomo (classe 1979)

26. De Marco Davide (classe 1990)

27. De Salvatore Michele (classe 1968)

28. Di Cosimo Giovanni (classe 1978)

29. Di Lauro Bruno (classe 1986)

30. Ferrante Carlo (classe 1971)

31. Fiore Fabio (classe 1982)

32. Fortunato Cosimo (classe 1962)

33. Froio Ignazio (classe 1964)

34. Gharbi Ali (classe 1980)

35. Giannini Angelo (classe 1971)

36. Giannini Domenico (classe 1985)

37. Grasso Antonino (classe 1987)

38. Ignomeriello Luciano (classe 1981)

39 Lafirenze Umberto (classe 1990)

40. Lampugnani Vito (classe 1985)

41. Larizzi Maurizio (classe 1983)

42. Lepore Cosma Damiano (classe 1980)

43. Loglisci Giuseppe (classe 1989)

44. Lorusso Nicola (classe 1986)

45. Maffei Mario (classe 1966)

46. Manzari Michele (classe 1986)

47. Marino Gennaro (classe 1986)

48. Martiradonna Angelo (classe 1995)

49. Martiradonna Michele (lasse 1992)

50. Maselli Michelangelo (classe 1993)

51. Mastrorilli Giovanni (classe 1976)

52. Mendola Luigi (classe 1976)

53. Mezzina Sergio (classe 1973)

54. Mincuzzi Maurizio (classe 1980)

55. Mineccia Filippo (classe 1984)

56. Misceo Beniamino (classe 1982)

57. Moretti Antonio (classe 1982)

58. Moretti Emilio (classe 1988)

59. Natalangeli Otello (classe 1968)

60. Palermiti Antonino (classe 1988)

61. Palermiti Eugenio (classe 1954)

62. Palermiti Giovanni (classe 1976)

63. Palermo Nicola (classe 1994)

64. Parisi Michele (classe 1967)

65. Parisi Nicola (classe 1972)

66. Parisi Radames (classe 1984)

67. Parisi Tommaso (classe 1983)

68. Pirelli Franco (classe 1979)

69. Primavera Aldo (classe 1975)

70. Rinaldi Vito (classe 1991)

71. Ripoli Antonio (classe 1986)

72. Risoli Romeo (classe 1967)

73. Ruggeri Michele (classe 1986)

74. Ruggieri Sebastiano (classe 1984)

75. Sciancalepore Giuseppe (classe 1955)

76. Scolletta Gaetano (classe 1992)

77. Scorcia Vito (classe 1989)

78. Sebastiano Vito (classe 1981)

79. Sidella Silvio (classe 1968)

80. Silecchia Domenico (classe 1985)

81. Stramaglia Nicola (classe 1979)

82. Tagarelli Giuseppe (classe 1987)

83. Triggiani Francesco (classe 1976)

84. Vessio Francesco (classe 1976)

85. Zanghi Nereo (classe 1978)

ARRESTI DOMICILIARI

86. Campanale Danilo (classe 1992)

87. D'Amato Paolo (classe 1990)

88. Guglielmi Vito (classe 1995)

89. Maurogiovanni Donato (classe 1986)

90. Schingaro Bernardo (classe 1985)