"Scambio elettorale politico-mafioso", tra i 19 arrestati anche la consigliera comunale Ferri e l'imprenditore Nicola Canonico

Ci sono anche i nomi di una consigliera comunale di Barii e di un ex consigliere regionale tra quelli delle 19 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese.

Tra gli arrestati per i quali sono stati disposti i domiciliari, come riporta l'Ansa, figurano Francesca Ferri, consigliera comunale di Bari per Italia Popolare, e l'imprenditore Nicola Canonico, attuale presidente del Foggia calcio, e in passato consigliere regionale e comunale a Bari.

Tra i reati contestati, a vario titolo, ai 19 arrestati, ci sono quelli di scambio elettorale politico-mafioso e associazione mafiosa. Le indagini, secondo quanto riporta sempre l'agenzia di stampa, riguarderebbero un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019.