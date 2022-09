Elezioni, il sindaco Decaro al seggio con i genitori: "Spero oggi votino in tanti, è un momento di democrazia"

Ha scelto di andare a votare accompagnando i propri genitori, il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro: questa mattina si è presentato al seggio della scuola Rita Levi Montalcini del quartiere Torre a Mare. E con un post affidato ai social ha fatto un appello al voto: "Al seggio con mio padre e mia madre - scrive - Per votare e per scegliere la nostra idea di Paese. Spero che in tanti oggi facciano lo stesso, ognuno con la propria idea".

Ai giornalisti presenti al seggio, il primo cittadino ha rinnovato l'invito agli elettori: "Spero oggi vengano a votare tante persone - le sue parole riportate dall'Ansa - perché votare è un momento di democrazia- L'unico partito che non può vincere oggi è il partito dell'astensionismo. Ricordiamoci sempre che con quella matita non stiamo mettendo soltanto una croce su un simbolo o su un nome, ma stiamo disegnando il futuro del nostro Paese".