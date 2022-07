Pallanuoto, la Waterpolo Bari under 18 è Campione d'Italia: "Hanno vinto anche se non possono giocare a Bari"

I giovani atleti della Waterpolo Bari sono Campioni d'Italia: la selezione under 18b ha infatti vinto il campionato nazionale di categoria, "un risultato straordinario di questi giovani atleti e della società sportiva che ci rende orgogliosi e felici" spiega l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli in un post, ricordando anche le difficoltà subite dalla squadra a causa delle carenze impiantistiche in città. "Sono ancora più bravi - aggiunge - perché sono costretti a giocare le partite in casa in Campania per l'impossibilità di utilizzare la vasca da 35 metri dello Stadio del nuoto".