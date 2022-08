Si allargano i focolai di Xylella nel Barese: altre 7 piante contagiate fra Polignano e Monopoli

Avanza inesorabile la Xylella nella provincia di Bari. La Coldiretti Puglia comunica la scoperta di altre 7 piante infettate dal batterio killer: oltre agli ulivi, anche una polygala mirtifolia ed un mandorlo. Sei piante sono risultate infette nei due focolai già noti di Polignano a Mare, una a Monopoli: l'agente patogeno batterico è stato identificato anche nelle 'zone cuscinetto' e nelle 'zone di contenimento' predisposte a 20 km dai focolai. I nuovi alberi colpiti si sommano agli altri già individuati in Puglia, per un totale di 146 piante danneggiate da Xylella.

Nel Piano anti Xylella 2022 sono contemplati nuovi metodi di sorveglianza, come la task force cinofila. Sono previsti 15 controlli durante l'anno, equamente suddivisi tra vivai di piante ornamentali ed officinali non specificate (5 vivai in zona infetta), vivai di piante specificate (5 vivai in area indenne) e lotti di piante importate da paesi terzi al loro arrivo nel porto di Bari.

Inoltre, attraverso il progetto di ricerca Redox (Remote Early Detection of Xylella), finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Distretto tecnologico aerospaziale, saranno elaborate immagini, telerilevate da aerei, delle piante infette prima ancora della manifestazione dei sintomi per la identificazione precoce di focolai di Xylella.

"Il contagio della Xyella ha già provocato oltre 21 milioni di piante infette, una strage di ulivi – conclude Coldiretti Puglia - lasciando un panorama spettrale, con oltre 8mila chilometri quadrati di territorio colpito dalla fitopatologia, pari al 40% del territorio regionale".