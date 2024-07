Emergenza cinghiali, siccità e Xylella, agricoltori in protesta a Bari con i trattori: "Servono interventi urgenti"

Una mobilitazione "per fermare l’invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici" e anche per chiedere "interventi immediati per la siccità, con la cronica mancanza di acqua a causa di una gestione fallimentare della risorsa idrica in Puglia" e "per la mancata ‘ricostruzione olivicola’ dopo il disastro causato dalla Xylella". Ad annunciare la protesta, "con migliaia di agricoltori che lasceranno le campagne con centinaia di trattori", per arrivare a Bari sul Lungomare Nazario Sauro, è la Coldiretti Puglia. La manifestazione è prevista per giovedì prossimo, 4 luglio.

Il corteo partirà da Piazza Gramsci alle ore 8,45, per raggiungere il Palazzo della Regione Puglia "e manifestare - spiegano gli organizzatori - il profondo stato di difficoltà delle aziende agricole causato dal proliferare dei cinghiali per cu servono interventi rapidi di contenimento per garantire la sicurezza nelle campagne e nelle città, ma un’altra grave emergenza è la siccità che stringe ormai cronicamente in una morsa le campagne, oltre alla ferita aperta rappresentata dalla Xylella che ha fatto morire 21 milioni di ulivi".