Zagrebelsky a Bari per parlare di lezioni e simboli nella giurisprudenza: "Insegnare è un privilegio, ma senza il confronto è inutile"

Gustavo Zagrebelsky ospite a Bari per un doppio appuntamento al Tribunale civile. La Sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari vede protagonista il rinomato docente emerito di Diritto Pubblico al Dipartimento di Giurisprudenza di Torino, già presidente della Corte costituzionale nel 2004, per una lectio magistralis nella mattinata e un incontro aperto al pubblico nel pomeriggio.

Il primo, alle ore 11, è organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Barese, Scuola di Formazione, e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, ed è rivolto agli iscritti al corso di formazione obbligatorio per l’accesso alla professione di avvocato. A presentare l’appuntamento è il direttore Lorenzo Minunno, direttore della Scuola di formazione, che spiega: «Il prof. Zagrebelsky terrà una Lectio Magistralis dal titolo “La lezione: la casa delle parole per scoprire, informare, formare”. La conferenza sarà un momento suggestivo ed unico per avvicinare i praticanti avvocati, nell’ambito del Corso di formazione ormai da un anno divenuto obbligatorio, ad una piena consapevolezza del percorso formativo intrapreso, delle sue finalità, di quel principio di tutto che è “la lezione”, costante dell’apprendimento nella vita di chi si affaccia alla professione forense, ma anche per chi poi intenda continuare a svolgere il lavoro di avvocato. Zagrebelsky in un volume pubblicato nel 2022 per i tipi di Einaudi ha dato spunti di riflessione meravigliosamente compiuti sul senso profondo e la funzione imprescindibile della 'lezione'.

«Quale migliore occasione – prosegue Minunno - di quella offerta dalla presenza dell’illustre relatore che generosamente ha dato la propria disponibilità ad incontrare oltre cento giovani praticanti avvocati, così certamente non perdendo la possibilità di evidenziare loro tutti che “La migliore < > è quella che insegna a controllare le emozioni con l’intelletto e a muovere l’intelletto con le emozioni».

All’evento mattutino si uniranno per i saluti istituzionali, oltre al presidente del COA Bari, Salvatore D’Aluiso, il vicepresidente della Fondazione Scuola Forense Barese, Carmelo Piccolo, il Prof. Andrea Lovato, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Bari e l’avvocato Lorenzo Minunno, direttore della Scuola di Formazione.

Alle ore 17 Gustavo Zagrebelsky terrà poi una conferenza, aperta a tutti, sempre nella Sala delle Adunanze del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, organizzata dal COA Bari, dalla Commissione Cultura, Spettacolo e Sport e dalla Scuola di Aggiornamento della Fondazione Scuola Forense Barese su “Immagini della Giustizia”.

Parteciperanno per i saluti istituzionali, Salvatore D’Aluiso, presidente del COA Bari, Francesco Cassano, presidente della Corte d’Appello di Bari, Angela Tomasicchio procuratore generale facente funzioni alla Corte d’Appello di Bari, Alfonso Orazio Maria Pappalardo, presidente del Tribunale di Bari, Antonio Guido, direttore della Scuola di Aggiornamento della Fondazione Scuola Forense Barese ed Ebe Guerra, coordinatore della Commissione Cultura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.