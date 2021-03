"Valutiamo misure più restrittive", ipotesi zona 'rossa rafforzata' in Puglia. Emiliano: "Bisogna sfruttare smart working"

"Stiamo ragionando sull'ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal Governo nella zona rossa". A confermare il rischio di provvedimenti più restrittivi per la Puglia, è il presidente della Regione, Michele Emiliano, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Puglia. Evento che quest'anno si è svolto online a causa della pandemia.

Commentando i dati sui contagi a livello regionale, Emiliano ha spiegato come nonostante la zona rossa non si stiano "ancora utilizzando tutti fino in fondo per tutte le aziende e per tutte le pubbliche amministrazioni lo smart working. Ieri abbiamo avuto il massimo piccolo pandemico della storia pugliese, più di 2mila. Fino a luglio avevamo avuto non più di 2.000-2.500 contagiati in tutto, oggi li abbiamo in un solo giorno". "Tutte le volte - ha detto ancora il presidente - che si può abbassare il rischio epidemico utilizzando tecnologie, certo non paragonabili alla presenza, nel pieno di una situazione di grande pericolo come quella che stiamo vivendo in questo momento, i poteri delle Regioni non possono che essere usati obbligando tutti all'utilizzo di quelle tecnologie, salvaguardando il diritto alla salute individuale e collettivo".