La Puglia in tavola: la ricetta gustosa delle farfalle al pesto di rucola, pomodorini confit e limone

Un vero tripudio di sapori disposti ad esplodere sul vostro palato in un sol boccone è quello dato dalla ricetta che vi proponiamo oggi, dove gli ingredienti sanno mescolarsi con equilibrio unico e fondersi in maniera particolare, capaci di esaltarsi a vicenda con incredibile leggerezza. Ecco allora come preparare un buon piatto di farfalle al pesto di rucola con pomodorini e limone.

Ingredienti

320 g farfalle integrali

300 g pomodori ciliegini

190 g rucola

40 g pinoli

Succo di limone q. b.

100 g olio extravergine d’oliva

40 g parmigiano reggiano

Sale q. b.

25 g mandorle in scaglie

Scorza di limone q. b.

Come si preparano

Il primo passo per preparare questa innovativa pasta al pesto di rucola e limone prevede innanzitutto la preparazione dei pomodorini confit. Preparate quindi la pasta, cuocendola e salandola, e quando sarà pronta scolatela e trasferitela in una ciotola condendola con dell’olio e lasciandola raffreddare. Posate le mandorle a scaglie in una teglia da forno e infornatele a 200° C per qualche minuto fino a renderle dorate.



È il momento di preparare il pesto, versando in un mixer la rucola con il parmigiano, i pinoli, il sale e il succo di limone. Frullate, aggiungendo l’olio poco la volta facendo sì che il composto resti sempre bagnato. Aggiungete il pesto così ottenuto alla pasta, poi condite con i pomodorini, le scaglie di mandorle e la buccia di limone. La vostra pasta al pesto di rucola e limone con pomodorini confit è pronta per essere gustata.

(Fonte Puglia.com)