Inchiesta 'Codice Interno', la decisione del Riesame: tornano in libertà gli imprenditori Frezza, Bellizzi e Maldera

Sono tornati in libertà Francesco Frezza, Alberto Bellizzi e Giuseppe Maldera, i tre imprenditori coinvolti nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Bari denominata 'Codice Interno' per la quale, lo scorso 26 febbraio, furono eseguite 130 ordinanze di custodia cautelare su presunte connessioni tra politica e clan mafiosi locali. La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza a carico dei tre per mancanza di indizi gravi.

Maldera era finito nella maxi inchiesta nell'ambito di uno stralcio su presunte combine nel campionato di calcio di Promozione e in particolare per una partita riguardante il Corato (società di cui Maldera era presidente) e la Fortis Altamura nel 30 aprile 2017. Frezza e Bellizzi, baresi, erano stati invece accusati del coinvolgimento di un'asta ritenuta truccata dal clan Parisi per la vendita di un opificio di Altamura che era stato dichiarato fallito.