La nave Ocean Viking in porto a Bari. A bordo 86 migranti, 69 sono minori non accompagnati: "Tra loro tanti casi di tortura e violenza"

E' arrivata questo pomeriggio, poco prima delle 15, al molo 31 del porto di Bari la nave Ocean Viking, con a bordo 86 migranti, tratti in salvo nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. Tra di essi, 70 minori, di cui 69 non accompagnati, e 16 uomini.

Il dispositivo di accoglienza predisposto prevede uno screening sanitario sia a bordo che a terra. Al molo 31 si svolgeranno anche le prime operazioni di pre-identificazione, che proseguiranno successivamente all’interno del Cara. I migranti saranno quindi accolti nelle strutture individuate dal Ministero dell’Interno.

Sul posto, per le operazioni di accoglienza, assistenza e screening sanitario, è impegnato personale dell’ufficio di Sanità marittima, dell'Asl e del 118, supportato dalla Croce Rossa Italiana, presente con circa 30 unità tra volontari e crocerossine del Comitato di Bari, con il supporto dei servizi del Comitato Regionale Puglia tra cui il Reparto di Sanità Pubblica con i mezzi ad Alto biocontenimento , ausiliario del Ministero della Salute - Usmaf e il Ssrvizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links.

"Hanno lasciato il loro paese molto giovani. Tra di loro, ci sono diversi casi di tortura, violenza sessuale e riduzione in schiavitù, anche casi prolungati": in un video pubblicato sui canali social dell'associazione Sos Méditerranée, Sara, Operations manager per International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, racconta il vissuto di molti dei minori non accompagnati presenti a bordo della nave. "Stiamo parlando di bambini che hanno subito tortura e violenza, quando avrebbero dovuto passare il loro tempo a giocare con i loro amici o a scuola, vivendo la parte più bella della loro vita".