Denatalità, un tema che richiede la massima attenzione e riguarda l’Unione Europea tutta

<>. L’eurodeputata riflette sulle implicazioni per gli anni a venire delle regioni del Sud dell’Europa. << I tassi di fertilità molto più bassi e i tassi di emigrazione più elevati – insiste – amplieranno ulteriormente la disuguaglianza economica europea, con poche soluzioni politiche trattabili a prima vista>>. <>. Come agire per sostenere politiche a favore delle famiglie? Un punto cruciale per l’onorevole Gemma è la promozione di un equilibrio tra vita professionale e personale, senza lasciarsi toccare dal pensiero comune secondo cui mettere un bambino al mondo può compromettere libertà, sogni e carriera. <>.