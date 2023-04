Banca Popolare di Bari, l'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2022. Slitta la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione

E' stato approvato oggi, dall'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Bari (gruppo Mediocredito centrale), il bilancio al 31 dicembre 2022 insieme al riporto a nuovo della perdita di esercizio – pari a Euro 45.339.609,52 – "con il voto favorevole - si legge in una nota - del 99,999% del capitale sociale intervenuto".

L’Assemblea - è spiegato ancora - ha inoltre approvato le politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2023 e preso atto dell’informativa in merito all’attuazione delle politiche per l’esercizio 2022, con il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale intervenuto.

Infine, l’Assemblea ha deliberato di posticipare, ad una successiva assemblea da convocarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione, la trattazione e decisione in merito ai punti all'ordine del giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: si è quindi deciso per la proroga dei componenti degli Organi attualmente in carica sino all'accettazione dell'incarico da parte dei componenti di nuova nomina.