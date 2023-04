La sicurezza sul lavoro e il fenomeno infortunistico sono i temi centrali del cortometraggio “Conto Terzi” di Antonio Palumbo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I rapidi e profondi cambiamenti tecnologici e organizzativi del mondo produttivo impongono la realizzazione di un modello di protezione dei lavoratori più articolato e innovativo. In particolare l’attività dei corrieri e degli addetti alla consegna dei pacchi, a seguito della pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per arrestarne la diffusione, soprattutto durante il lockdown, è esplosa e si è profondamente trasformata con l’aumento delle piattaforme di lavoro digitali aggravandone la natura e le condizioni di lavoro. Un fenomeno che ha portato l’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) a realizzare un’indagine sui rischi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori di consegna pacchi delle piattaforme digitali. Un lavoro di per sé non nuovo, ma che adesso è sempre più organizzato attraverso algoritmi per automatizzare l’abbinamento delle attività di consegna, spesso in tempo reale. Tutto ciò presenta nuove sfide per la salute e la sicurezza degli addetti alle consegne. Da questa considerazione, nasce la volontà di INAIL Puglia e CISL Puglia di porre l’attenzione sul fenomeno infortunistico legato a questa nuova realtà lavorativa, con il corto “Conto Terzi” la cui regia è firmata da Antonio Palumbo. Il film si occupa della prevenzione e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, allo scopo di sensibilizzare i lavoratori sui rischi derivanti in particolar modo dalla poca attenzione all’utilizzo di dispositivi preventivi. I destinatari del film, sono quindi i lavoratori del settore della logistica, sui quali si intende agire attraverso l’impatto emotivo derivante dal linguaggio cinematografico, per accrescere la consapevolezza sui rischi professionali delle loro attività. La presentazione del lavoro promosso e finanziato da INAIL Puglia con CISLPUGLIA, si svolgerà alle ore 10:00 di giovedì 4 maggio nella sala convegni INAIL di Bari, con: Giuseppe Gigante Direttore Regionale INAIL Puglia, Antonio Castellucci Segretario Generale CISL PUGLIA, Lorenzo Cipriani Responsabile Prevenzione e sicurezza INAIL Puglia, Antonio Palumbo, regista.