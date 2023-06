A Casamassima appuntamento con “Domenica in bici”, l’iniziativa promossa dalla Città metropolitana di Bari

Domenica 25 giugno, a Casamassima con partenza dalle ore 9:00 una nuova tappa di “Domenica in Bici”. Il gruppo dei partecipanti si radunerà nel centro storico per poi dirigersi alla Masseria Paglia Arsa, percorrendo via Santa Chiara, via Sammichele per poi uscire dal centro abitato attraverso via Pietà e raggiungere quindi la destinazione. Una volta arrivati si trascorrerà qualche ora in masseria per far rientro per l’ora di pranzo. Per partecipare alle giornate di questa iniziativa è possibile iscriversi attraverso l'indirizzo www.prolococasamassima.it e per info contattare il numero 080-671002. Dopo la grande partecipazione registrata nelle tappe precedenti che si sono svolte a Noicattaro, Rutigliano, Acquaviva delle Fonti, Terlizzi, Adelfia e Bitonto, altri otto Comuni dell’area metropolitana hanno aderito a “Domenica in bici”. Si tratta di Alberobello, Bitetto, Corato, Gravina in Puglia, Molfetta, Putignano e Triggiano. “Domenica in Bici” è una delle attività organizzate dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, la FIAB Bari Ruota Libera (Associazione ciclisti urbani), il Gal Nuovo Fior d’Olivi e con il coinvolgimento della PRO LOCO territoriale, Protezione Civile e dell'Associazione Maximabike Mtb. L’iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si conclude con una sosta ristoro (in masseria o in altri luoghi). I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell’entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all’enogastronomia locale. L’iniziativa si concluderà il 22 ottobre a Alberobello Tutti gli aggiornamenti e info sul sito www.domenicainbici.it.