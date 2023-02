"Dress code: Puglia", da Molfetta l'iniziativa dell'associazione Oll Muvi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si chiama "Dress Code PUGLIA" il nuovo Concept pensato dall'Associazione Oll Muvi, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, affermata con il brand I Love Molfetta, presto volerà negli States. Iniziamo con la traduzione di cosa vuol dire "Dress Code" . E' un termine utilizzato quando si scrive un invito ad un evento, negli States è d'obbligo, serve ad indicare delle regole sull’abbigliamento da indossare per partecipare ad un determinato evento o luogo. I Dress Code più frequenti sono Black Tie, Business Formal, Cocktail, Casual, giusto per citarne alcuni. Se ti arriva un invito, è necessario fare attenzione a cosa viene riportato dopo “Dress Code” per non correre il rischio di indossare qualcosa per nulla pertinente all’evento. L' idea è di Roberto Pansini, Presidente dell'associazione Oll Muvi, persona di collegamento tra la Puglia e il nord America, che promuoverà il progetto oltreoceano, precisamente negli States, il messaggio è chiaro quello di far indossare la PUGLIA a tutti e ovunque. La "mission" rientra nel piano strategico del turismo “PUGLIA 365” comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato di un programma di “promozione della puglia nel mondo” per attività verso la promozione della destinazione puglia nel mondo, realizzato con le associazioni dei pugliesi nel mondo, riconosciute dalla legge regionale n. 23/200 #weareinpuglia . Il progetto è molto complesso, sono diverse le realtà del territorio pugliese che hanno aderito all'iniziativa, notevole è l'attesa negli States per i diversi incontri istituzionali, informativi e degustativi che si svolgeranno, puntando ad un "turismo di ritorno" o "turismo delle radici." Continuate a seguirci per essere sempre aggiornati, vi mostriamo in anteprima il logo del progetto "Dress Code PUGLIA" . Siamo certi che anche questo nuovo progetto darà nuova luce alla Puglia. #dresscodepuglia #pugliapromozione #pugliesinelmondo #USA #hoboken #associazioneollmuvi #ilovemolfetta #MatriMovie #america #newjersey #puglia #doyouknowpuglia #tiportoinpuglia #takeyoutopuglia