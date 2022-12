Più di 100 nuovi dipendenti comunali entro fine anno: approvato il piano assunzioni

Programmate più di 100 assunzioni al Comune di Bari. La giunta ha approvato la delibera contenente l?aggiornamento del piano occupazionale per il 2022, in considerazione anche di molti concorsi in via di conclusione entro questo mese e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025.

Per il 2022, ai 133 nuovi dipendenti già entrati in servizio quest'anno, si aggiungeranno (scorrendo le graduatorie vigenti) ulteriori 102 unità: 60 agenti della Polizia Locale, 9 funzionari specialisti della Polizia Locale, 15 amministratori di sistema informatico, 2 webmaster, 5 assistenti sociali, 5 educatori asilo nido, un esperto linguistico, 5 esecutori addetti ai servizi per nidi e scuole. Per quanto attiene invece il nuovo piano del fabbisogno articolato sulle annualità 2023/2025 è stato previsto il reclutamento di 47 nuovi dipendenti, da selezionare mediante concorso pubblico, per le figure di dirigente tecnico (4 posti), insegnante scuola infanzia (12 posti), istruttore amministrativo finanziario (25 posti), funzionario specialista tecnico (6 posti).

"Solo nel 2022 sono stati assunti 133 dipendenti, entro la fine dell'anno ne chiameremo per l'assunzione un altro centinaio circa. Di questi una dotazione importante di risorse è stata destinata all?organico della Polizia Locale che nella nostra città contribuisce sempre di più alla sicurezza e alla gestione della città soprattutto durante le manifestazioni e gli eventi che sempre più numerosi si svolgono a Bari - ha dichiarato l?assessore con delega al Personale, Vito Lacoppola - Nel 2023, grazie all?atto approvato, si proseguirà sulla stessa scia con i concorsi già in procinto di partire già valutati e quelli da indire entro dicembre 2023. Tra le figure da selezionare sicuramente abbiamo valutato le nuove esigenze della Pubblica Amministrazione, a partire dalle professionalità utili alla gestione dei fondi del Pnrr e altre figure che possono andare incontro ad un miglioramento della performance complessiva della macchina amministrativa. Tra queste mi piace ricordare un esperto linguista, con conoscenze di inglese e russo e uno psicologo del lavoro che possa coadiuvare i suoi colleghi dipendenti per una migliore organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi personali e collettivi. Quella che vogliamo lasciare nei prossimi anni è certamente una macchina amministrativa dotata di personale esperto, efficiente e in linea con le nuove competenze che i servizi comunali oggi richiedono per andare incontro alle esigenze dei cittadini e del lavoro da svolgersi".