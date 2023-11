Punti Cardinali 6° job day

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si svolgerà il 3 novembre dalle ore 14:30 alle ore 20:30 presso il salone delle Feste di Palazzo di Città in Acquaviva delle Fonti il 6^ JobDay organizzato nell’ambito del progetto regionale PUNTI CARDINALI dal titolo “DALLA TRADIZIONE ALLA GREEN ECONOMY” di cui Confcommercio Bari BAT è partner. Per la Regione Puglia, la green economy è un settore produttivo strategico che l’ha portata a diventare una delle regioni più virtuose d’Italia. Grazie a politiche di sviluppo economiche attente ai temi ambientali e a una normativa tra le più innovative in Italia, la Puglia è infatti la regione leader nella produzione di energia pulita, confermandosi al primo posto per la produzione da fonti eoliche e fotovoltaiche e al terzo posto per le bioenergie. L’obiettivo del JOBDAY organizzato ad Acquaviva delle Fonti è quello di dare formazione ed informazione ai giovani al fine di illustrare meglio il settore della green economy e diffondere la sostenibilità ambientale. Ne parleranno durante l’evento del 3 novembre.