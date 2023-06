L'Acmei festeggia i primi 50 anni di attività: il Comune premia l'azienda barese con una targa speciale

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha consegnato, questa mattina a Palazzo di Città, a Domenico Tavarilli un riconoscimento dell’amministrazione comunale per i 50 anni di Acmei, azienda leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per i professionisti del settore elettrico. Sorpreso ed emozionato Domenico Tavarilli, convocato a Palazzo di Città per la sigla di un contratto che si è rivelato essere la scusa per una gradita sorpresa.

“Ho saputo che hai sempre considerato i tuoi collaboratori alla stregua dei tuoi figli - ha detto Antonio Decaro rivolgendosi a Domenico Tavarilli - e che, nonostante i numeri attuali (quasi 500 dipendenti), l’azienda resta per te una grande famiglia, e questo è un fattore determinante per il successo di un’impresa. Ti abbiamo convocato qui, con un sotterfugio, per consegnarti una targa e una pergamena in segno di riconoscimento per questo importante traguardo, frutto del lavoro e della professionalità che da sempre vi caratterizza. Dico sempre che la città è fatta di tante anime, e imprenditori come te ne rappresentano il cuore pulsante, in grado di far crescere la nostra comunità dal punto di vista economico e sociale. Di questo ti siamo grati”.

“La mia azienda - ha ricordato Domenico Tavarilli - è da sempre fondata sui rapporti familiari. E vanta una lunga tradizione, inaugurata da mio nonno, che già negli anni ’50 lavorava per il Comune di Bari. Quando abbiamo iniziato l’attività, nella vecchia sede di viale Papa Giovanni XXIII, eravamo solo in tre, Oggi, siamo diventati quasi 500, e proseguiamo la nostra missione con lo stesso impegno di un tempo, mettendo in campo cospicui investimenti sia sull’innovazione tecnologica che sul capitale umano. Dapprima ci siamo impegnati nel settore civile, passando poi a quello industriale e adesso siamo proiettati più che mai verso un futuro di crescita sotto il segno dell’innovazione. La Acmei deve il proprio successo a loro, ai miei collaboratori, perché l’azienda non è mai stata solo di Tavarilli ma è patrimonio di tutti. Quello che ci distingue è l’amore verso la professione e l’affetto nei rapporti umani, due elementi che ci hanno consentito di ottenere negli anni ottimi risultati”.