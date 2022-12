L'Asl Bari stabilizza 533 dipendenti precari: "Assunti a tempo indeterminato dal prossimo gennaio"

L'Asl Bari ha stabilizzato 533 dipendenti precari. La Direzione Strategica, a seguito del via libera della Regione Puglia, ha approvato oggi una delibera con la quale viene stabilizzato con contratto a tempo indeterminato, a partire dal primo gennaio, tutto il personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge Madia sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Le assunzioni riguardano 14 profili professionali diversi, tra cui 374 infermieri, 20 medici, 48 psicologi, 3 biologi, 37 fisioterapisti, 3 logopedisti, 4 ortottisti, un'ostetrica, un operatore di neurofisiopatologia, un tecnico di radiologia, 5 tecnici della prevenzione ambientale, 12 assistenti sanitari, 2 educatori professionali e 22 unità di personale amministrativo.

"L'Asl Bari punta così ad assicurare un’occupazione stabile ai dipendenti precari - si legge in una nota - con l’obiettivo di non disperdere il patrimonio di competenze ed esperienze degli ultimi tre anni e, in particolare, durante le fasi più complesse dell’emergenza sanitaria, nel contempo valorizzando risorse umane e professionali che hanno già dimostrato sul campo di poter dare un contributo importante alle attività dell’azienda sanitaria sia negli ospedali sia nel territorio".