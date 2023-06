Sostenibilità, lavoro e futuro del Sud: due giorni di dibattiti con l'iniziativa 'A Bari Capitale'

Digitale, sostenibilità, South Working per costruire un nuovo modello di sviluppo che punta alla trasformazione economica del Sud, come volano per il rilancio dell’intero Paese. Se ne parlerà a Bari, nello Spazio Murat di Piazza Del Ferrarese, il 9 e il 10 giugno, nell’ambito dell’evento ABCD – A Bari Capitale Digitale.

L’evento, presentato questa mattina in conferenza stampa, è realizzato da Nicolò Andreula e dalla Disal Consulting con l’agenzia di comunicazione La Content, in collaborazione con Regione Puglia.

“Questa iniziativa - così come tutte le altre che si sono susseguite in questi giorni nei vari territori - confermano quanto la Puglia sia capitale del digitale e quanto la nostra Regione stia puntando sull’innovazione, che rappresenta uno dei pilastri della politica industriale regionale. Una politica regionale che mira a rafforzare un ecosistema formato da enti pubblici, imprese, università, enti di ricerca, distretti, che punta sullo sviluppo delle competenze e che costruisce le condizioni affinché nascano per mano di giovani pugliesi startup innovative e affinché imprese nazionali e internazionali vengano ad investire qui”, afferma l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci.

“In Puglia c’è una comunità pronta a realizzare il cambiamento, ci sono competenze e talenti, si può fare impresa e creare sviluppo”, commenta Nicolò Andreula. “Con ABCD vogliamo promuovere questo patrimonio, favorendo l’incontro tra professionisti, imprenditori e policymaker, e raccontare la nostra idea di Puglia come terra delle opportunità lavorative, dell'innovazione digitale e della sostenibilità. Questa visione strategica inizia a Bari Capitale Digitale”.

Aggiunge Cristiano Carriero: “Siamo la generazione che 20 anni fa ha creduto che cambiare questa città e questa regione fosse possibile. Non abbiamo accettato il compromesso che per fare qualcosa di importante dovevamo andare via di qui. E se lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per tornare. Per ‘riportare tutto a casa’. Oggi siamo qui per questo, A Bari Capitale Digitale non è uno slogan, è una realtà.”

“Le competenze digitali, la contaminazione di background differenti e la promozione di una cultura incentrata su diversità e inclusione, sono gli strumenti necessari a trasformare il nostro territorio in un hub di eccellenza che offra a tutte e tutti pari opportunità di carriera. A Bari Capitale Digitale ci offre l'opportunità di confrontarci con i temi chiave dello sviluppo sostenibile e di accelerare il processo di consapevolezza e formazione del nostro Sud”, commenta Gaia Costantino, presidente di Puglia Women Lead.

“Negli ultimi anni a Bari si sono moltiplicate le opportunità e gli stimoli per la nostra generazione. La sfida di ognuno di noi è saperli cogliere e fare squadra per giocare un ruolo di primo piano nel panorama economico e tecnologico internazionale. Da questo punto di vista ABCD - A Bari Capitale Digitale è un evento imperdibile per tutti noi”, conclude Laura Larocchia, presidente dei Global Shapers Bari.

“Talenti & tecnologie per un Faro nel Mediterraneo inclusivo e sostenibile” è il tema scelto per questa seconda edizione di ABCD, che ha registrato il sold out a pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni. Dopo il successo dell’anno scorso, l’evento torna ad animare il capoluogo pugliese, per avviare la riflessione su una nuova visione di Sud, non più solo meta turistica, ma luogo dove scegliere di lavorare e costruire il proprio percorso di vita. Per due giorni, manager, professori, startupper, giovani professionisti e istituzioni si confronteranno su temi quali l’intelligenza artificiale, il metaverso, il marketing territoriale e la transizione energetica, discutendo sulle numerose possibilità che digitale e nuove tecnologie offrono per ridisegnare le opportunità lavorative su scala nazionale, contribuendo a favorire la rinascita del Sud.

Tanti gli ospiti, nazionali e internazionali, che interverranno durante la manifestazione. Tra questi: Pietro Scarpino, Vice Presidente NTT Data; Maria Vittoria Trussoni Head of Sustainability & Green Tech e Advanced Tech Lead NTT Data; Mariarosaria Taddeo - Senior Research Fellow Oxford Internet Institute; Massimo Temporelli - Presidente & Co-founder TheFabLab; Francesco Manna - Responsabile Rapporti Istituzionali Locali Energy Evolution ENI; Adi Yoffe, business futurist; Shervin Ghorbani, esperta di sostenibilità.

Numerose le aziende partner che hanno scelto di credere in questo movimento e di investire per un rinnovamento della Puglia e del Sud: NTT Data, ENI, Banco BPM, LHH, GVM Care&Research.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’evento: https://abaricapitaledigitale.com/