A BariBlu arriva “Il club”, un’area a misura d’uomo

Da sabato 26 settembre nasce nel Centro Commerciale Bariblu la prima area digitalizzata ed attrezzata tutta al maschile per trascorrere il proprio tempo libero durante le pause dallo shopping, ricaricare le batterie, vivere eventi e momenti di relax e divertimento. Un sogno? No, realtà. “Il Club” si trova al piano zero, nei pressi del Bar Kia, ed è uno spazio aperto, luminoso, ospitale, sviluppato a misura di passioni ed interesse del cliente, dotato di confortevoli poltrone, punti ricarica per smartphone e computer e maxi schermi per seguire i principali eventi sportivi in compagnia. Si tratta solo di alcuni tra i confort dei quali sarà possibile usufruire in tutta sicurezza, con sedute distanziate e postazioni dotate di igienizzanti secondo le normative di sicurezza Covid-19. Ma non finisce qui. Grazie ad un dispositivo touchscreen a forma di smartphone gigante a libera consultazione, il visitatore potrà anche aggiornarsi sulle news del momento, informarsi sul mercato dell’auto con quotazioni e ultime novità, consultare video tutorial a tema cucina e fai da te, calcolare il proprio peso forma ideale, seguire in tempo reale news di calcio, formazioni e novità di mercato per il fantacalcio, rivivere le più belle scene cult del cinema comico e d’azione e gli highlights delle partite più belle della storia del calcio e molto, molto altro. Gli uomini, si sa, non resistono alla tentazione del gioco. Per soddisfare anche questo aspetto, all’interno de ‘Il Club’, sarà possibile giocare e proiettarsi immediatamente nella dimensione del divertimento con un avvincente sport quiz, per mettere alla prova la propria competenza, ed una irresistibile postazione di calcio balilla. Periodicamente, infine, a cadenza mensile, un calendario di appuntamenti gratuiti a misura di passioni maschili di cui usufruire: da sport talk con i protagonisti della storia del calcio e dello sport a workshop ed incontri a tema wellness e beauty; da degustazioni food a mini workshop sul mondo dei grill masters, mastri birrai, sommelier, cake designers, mercati di vinile e fumetto e tanto altro. Si parte già sabato 26 settembre dalle ore 17:30 con l’Incontro Talk Calcio d’inizio per parlare con opinionisti e sportivi sulle ultime news dei campionati di Serie A, B e C. Il talk sarà trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale Passione Bari. Insomma, è tutto pronto per il nostro grande fischio di inizio. Da non perdere!