A Corato presentato il documento strategico del commercio, il nuovo regolamento per le attività commerciali della città

È stato presentato nel Chiostro di Palazzo di Città a Corato il Documento Strategico del Commercio pietra miliare nella regolamentazione delle attività commerciali presenti nel territorio comunale, un testo normativo unico che getta le basi per una crescita economica ben ponderata e sostenibile. L’incontro è stato introdotto dal Sindaco Corrado Nicola De Benedittis a cui sono seguiti gli interventi del Presidente della Consulta dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Franco Squeo, il Presidente Provinciale di Confcommercio Bari BAT, Vito D'Ingeo, l'Amministratore di CAT Confesercenti Bari Domenico Grosso e il Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Vincenzo Mastrodonato. Il Dirigente SUAP del Comune di Corato, Pippo Sciscioli, ha presentato un'esaustiva panoramica delle normative, delle finalità e del funzionamento del Documento Strategico del Commercio, gettando luce sul contesto regolatorio in cui si colloca. Non ci si è limitati all'aspetto formale, ma la discussione è stata approfondita sulle "Prospettive di Sviluppo Economico". Concetta Bucci, Assessore alle Attività Produttive, insieme a Luigi Menduni, Presidente del G.I. Confcommercio Corato, e altri ospiti hanno offerto un'analisi approfondita e ponderata sul futuro economico della città di Corato. “Il Documento strategico del Commercio - ha detto Luigi Menduni - rappresenta un'opportunità unica per riunire i nostri sforzi e rafforzare il settore commerciale di Corato. Per questo Le associazioni di categoria–hanno fatto inserire all’interno del piano la possibilità di spostare il mercato in futuro su un'area più centrale della città. Per quanto riguarda i mercati straordinari, avranno una maggiore flessibilità, in merito ad orari e posizione. È stato anche deciso di consentire che tali mercati si svolgano anche in orario serale e in un'area diversa da quella del mercato di riferimento. Questo cambiamento mira a offrire maggiori opportunità sia ai nostri commercianti che ai consumatori. Gli orari serali consentiranno a coloro che lavorano durante il giorno di partecipare e di usufruire di prodotti e servizi di qualità. Inoltre, la possibilità di scegliere un'area diversa per i mercati straordinari può aumentare la loro accessibilità e rendere l'esperienza di acquisto ancora più interessante. Menduni ha poi proposto la realizzazione del borgo all’interno del centro storico con la chiusura al traffico di via Duomo, e la presentazione di incentivi economici per l’apertura di nuove imprese all’interno dello stesso. Confcommercio è pronta a collaborare attivamente con le autorità locali per trasformare questa visione in realtà, e siamo aperti a discutere ulteriormente su come pianificare e attuare questo progetto ambizioso per il beneficio di tutta la comunità partendo dal 2024.” Il Presidente provinciale Confcommercio Bari-BAT Vito D'ingeo ha espresso profonda gratitudine per l'ottimo lavoro svolto dal dirigente, dall'intera amministrazione e dalla Confcommercio Corato. Questo documento rappresenta un importante passo avanti nella promozione dello sviluppo economico della città e il risultato tangibile della collaborazione tra le associazioni di categoria e le istituzioni. Il documento strategico del commercio in questione – ha concluso D’Ingeo - è il frutto di mesi di duro lavoro, consultazioni e strategie condivise. Esso traccia un percorso chiaro per rafforzare il commercio locale, incoraggiare l'innovazione e creare un ambiente favorevole alle imprese.”