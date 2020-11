A Molfetta 'Architettiamo gli acquisti in città'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In questo periodo particolare, noi di ILM, vogliamo far promozione ai commercianti della città di Molfetta. Sono davvero in tanti i commercianti molfettesi che hanno addobbato con gusto le loro vetrine per il Natale ormai alle porte. E' già iniziata da parte di molti la ricerca del regalo, ma anche del negozio per trovare quello giusto. Noi dell'Associazione Oll Muvi, quelli di I Love Molfetta, vi vogliamo consigliare un vero e proprio laboratorio creativo dove trovare oggetti esclusivi, spiritosi e ogni tipo di accessori, il tutto personalizzabile. In Piazza Margherita di Savoia al civico 25 (più facile per i molfettesi in Piazza Cappuccini) troviamo gli amici di "Archittetiamo Eventi", qui viene offerta una varietà di oggetti e accessori in continuo re-fresh, caratterizzati da un alto tasso di innovazione. Non mancano in questo periodo i gadget per Natale ed "i piatti di San Nicola". Uno dei punti di forza degli amici di "Architettiamo Eventi" è la possibilità di personalizzare la maggior parte dei loro prodotti. Per ogni categoria troverai ciò di cui hai bisogno: se vuoi fare un regalo divertente, oppure sei alla ricerca di un'idea romantica per il tuo fidanzato o fidanzata, qualcosa per la famiglia, potrai scegliere colori, incidere sul legno, scrivere il nome della tua metà o dell'intera famiglia, una data speciale per voi, oppure le vostre iniziali. Scatena la fantasia e fai felici le persone che ami! L'efficienza di "Architettiamo Eventi" è il bigliettino da visita, da sempre garantiscono varietà e novità. Che aspettate, andate nel nuovo punto vendita di "Architettiamo Eventi" e ogni desiderio sarà realizzato. "Chiudete gli occhi, pensate al vostro sogno più bello, fategli prendere la forma dell’evento che avete sempre sognato… respirate, non preoccupatevi di nulla, a renderlo realtà ci pensiamo noi di Architettiamo Eventi." questo lo trovate sulla pagina facebook di "Architettiamo eventi" con altre informazioni utili. #weareinmolfetta #tiportoinpuglia #ilovemolfetta #ILM #architettiamoeventi