A Valenzano, due corsi gratuiti di creazione d'impresa e project management

Come avviare una propria attività imprenditoriale? Come ottimizzare la gestione d'impresa per farla crescere? Tecnopolis, in collaborazione con il Comune di Valenzano e il Comune di Durazzo (Albania), promuovono due corsi gratuiti sull'autoimprenditorialità e sul management d'impresa. 20 ore di lezione per affinare le proprie competenze su strategie e tecniche di conduzione delle attività imprenditoriali, con focus su gestione del budget, ricerca di fondi e finanziamenti, analisi degli stakeholder, pianificazione e rendicontazione dei progetti. I corsi sono strutturati in 3 lezioni pomeridiane settimanali — mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 17:30 — negli spazi del Centro Culturale di Valenzano (largo Plebiscito) e presso Tecnopolis PST (strada Provinciale per Casamassima, km 3), a partire dal prossimo 6 marzo sino al mese di aprile 2024. Le iscrizioni sono aperte sino a lunedì 4 marzo, tramite Eventbrite: https://bit.ly/success-tecnopolis Le persone iscritte riceveranno via email il calendario dettagliato dei laboratori. Laboratorio di creazione d’impresa e accompagnamento alla nascita di nuove imprese (20 ore complessive) - Dall’idea all’impresa - Creatività e Innovazione - Definire un prodotto/servizio - Come vendere un prodotto/servizio - La bussola per un’impresa che funzioni: il budget Laboratorio di Project Management (23 ore complessive) - Panoramica delle principali metodologie di Project Management - Il ciclo di vita del progetto - Focus 1: la pianificazione di progetto, tecniche di planning: GANTT - Focus 2: comunicazione e gestione delle relazioni con gli stakeholders, modelli avanzati di stakeholder analysis, strategie di comunicazione ed engagement specifici - Analisi del rischio - Tecniche di pianificazione e conduzione in base alla tipologia dei progetti - Analisi casi studio ed Esercitazioni - La rendicontazione dei progetti Il progetto 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦 è guidato da TECNOPOLIS e coinvolge anche i comuni di Valenzano e Durazzo. È co-finanziato dalla Regione Puglia - Dip. Sviluppo Economico - Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali nell'ambito dell’Avviso Pubblico 2021 “L.R. 20/2003 Partenariato per la Cooperazione - Programma annuale 2021”