Investimenti, Banca Popolare di Bari vende nuovi prodotti assicurativi per i consumatori

Banca Popolare di Bari, Cassa di Risparmio di Orvieto e Athora Italia hanno siglato un accordo di partnership esclusiva della durata di 5 anni per la distribuzione di prodotti di risparmio, investimento e previdenza attraverso la rete di sportelli dei due istituti bancari. L'azienda Athora Italia metterà a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza nel settore della gestione degli investimenti e dei rischi per offrire rendimenti interessanti e protezioni assicurative ai clienti delle due banche. La vendita della gamma completa di 'prodotti vita' partirà dal primo marzo 2023.

La partnership fra i due istituti creditizi, permette, punta al rafforzamento della posizione di Banca Popolare di Bari come banca retail di riferimento per il Sud Italia. L'obiettivo di Cassa di Risparmio di Orvieto, invece, si sostanzia nel consolidamento della propria missione di banca commerciale retail rilevante per le comunità locali e del Centro Italia. Obiettivi, questi, in linea con gli ambiziosi traguardi contenuti nel Piano industriale 2022-2025 approvato lo scorso 10 novembre.

"Accogliamo con soddisfazione e ottimismo la collaborazione strategica intrapresa con Athora Italia - ha commentato Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Bari - Si tratta di una partnership che si innesta nell?ambito del percorso di rilancio dell?istituto, che punta a diventare il punto di riferimento per le comunità territoriali e le nostre aree di riferimento".

Banca Popolare di Bari e Cassa Risparmio di Orvieto potranno beneficiare dell?importante esperienza di Athora nella gestione degli investimenti di prodotti tradizionali e di modelli di servizio, operativi e tecnologici all?avanguardia, appositamente sviluppati per il canale di 'bancassicurazione'.

"Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti dalla Banca Popolare di Bari e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, a conferma della capacità delle nostre persone, della qualità delle nostre soluzioni assicurative e dell?elevato livello di servizio offerto ai nostri distributori - ha sottolineato Andrea Moneta, Vicepresidente Esecutivo Athora Italia - Questo accordo rappresenta un altro tassello importante per la realizzazione della nostra ambiziosa strategia di crescita focalizzata sul business vita e su partnership distributive. L?appartenenza al Gruppo Athora, la sua solidità patrimoniale e il percorso di crescita già realizzato in Europa, rappresentano ulteriori elementi qualificanti della strategia di crescita nel mercato vita italiano che oggi si arricchisce con la partnership con Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto".