Nuove tecnologie ed 'economia circolare': a Bari l'accordo fra Politecnico e Confindustria per l'agricoltura 4.0

Una collaborazione per favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie applicate all'agricoltura. È questo l'obiettivo dell'accordo fra Politecnico di Bari e Confagricoltura Puglia, ratificato oggi nel polo universitario pugliese. La partnership fra l'associazione di categoria ed il Politecnico barese permetterà di aiutare i giovani imprenditori agricoli locali nella nascita e nello sviluppo di start up e società spin off ad alto contenuto tecnologico.

Confagricoltura Puglia selezionerà imprese nascenti con idee di business interessanti o aziende già avviate e che cercano di riposizionarsi sul mercato, le quali accederanno ad un percorso di innovazione e di sviluppo nel nuovo Bip, l'incubatore universitario 'Boosting Innovation in Poliba', costituito di recente insieme al Politecnico, ed Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) delle province di Bari e Bat.

L’accordo prevede una collaborazione sui temi dell’agricoltura sostenibile e di precisione, sulle tecnologie abilitanti 4.0 nelle produzioni. Il percorso comune di Confagricoltura e Politecnico seguirà anche la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Si realizzeranno focus anche sulla sperimentazione dell'economia circolare e per le soluzioni avanzate di robotica, comunicazione ed intelligenza artificiale che riducano i rischi per la salute dei lavoratori e per l’ambiente. L'aspetto tecnologico della collaborazione vedrà la messa a punto di sistemi di diagnostica continua in grado di individuare precocemente o di prevedere lo sviluppo di fitopatie come la Xylella.

Gli obiettivi della 'convenzione Politecnico - Confagricoltura' saranno raggiungibili anche attraverso eventi formativi per gli 'addetti ai lavori' e corsi post laurea: per gli studenti del Politecnico, infatti, sono previsti stage, tirocini e borse di studio. "L’agricoltura è un settore fondamentale per la Puglia – ha dichiarato il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino – Attraverso l’incubatore Bip vogliamo supportare soprattutto le piccole e medie imprese, che spesso hanno grandi potenzialità di innovazione, ma non riescono a sostenere i necessari investimenti in ricerca e sviluppo".

"Con la convenzione che stipuliamo oggi – ha spiegato il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzaro – agevoleremo il processo di evoluzione verso l’agricoltura di precisione 4.0 e stimoleremo una maggiore presenza di giovani in agricoltura, presenza fondamentale per la competitività del settore agricolo e per il contrasto allo spopolamento delle aree rurali e montane".