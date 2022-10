Software e nuove piattaforme da sviluppare, accordo Poliba-Lottomatica Digital Solutions: "Da Bari progetto per il mercato Usa"

Un accordo di collaborazione scientifica, orientato soprattutto allo sviluppo di software e di nuove piattaforme digitali di servizio legherà il Politecnico di Bari e la società Lottomatica Digital Solutions Srl, del gruppo Lottomatica SpA, per i prossimi tre anni. L'accordo, rinnovabile, favorito dal Comune di Bari, è stato presentato questa mattina, 25 ottobre, presso la sede del rettorato del Politecnico. Presenti: il Rettore, Francesco Cupertino, l’Amministratore delegato di Lottomatica Digital Solutions, Mauro Del Quondam, il Vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio.

La società, nata lo scorso maggio, sede a Bari, è un importante tassello che si aggiunge al territorio pugliese sul terreno della innovazione e del governo della rivoluzione digitale in corso. L'accordo con il Poliba, ritenuto strategico per l'insediamento di Lottomatica nel territorio barese, riguarderà lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, attività di didattica e formazione ma anche tesi di laurea, borse di studio; lancio di iniziative di sperimentazione e casi pilota, commesse di ricerca, consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici, partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, tirocini a favore di studenti e/o neolaureati del Politecnico, visite, stages, conferenze e seminari.

Tali iniziative, nel contempo, consentiranno all'azienda di selezionare quei studenti, laureandi o neo laureati in materie scientifiche con competenze di sviluppo software (programmatori) da introdurre nell'azienda mediante assunzione. “Vogliamo costituire un gruppo di lavoro su Bari – ha detto - l’Amministratore delegato di Lottomatica Digital Solutions, Mauro Del Quondam. Nel prossimo 2023, come primo anno, vorremmo selezionare e assumere 25 unità, da integrare con le altre nostre risorse, per la realizzazione di un progetto che dovrà permettere di entrare nei mercati internazionali e in particolare in quello USA con diverse iniziative e in particolare con la proposta di una nuova innovativa piattaforma digitale di gioco”. L'accordo quadro, per la sua operatività, prevede due referenti scientifici: per parte Politecnico, il prof. Tommaso Di Noia. Per parte Lottomatica Digital Solutions, l'ing. Rosario Antonio Valotta.

“L'iniziativa permetterà a Lottomatica – ha sostenuto il rettore, Cupertino – nel trovare giovani talenti da inserire nelle loro attività. Contemporaneamente, rafforzerà quell'opera di orientamento del Politecnico nelle scuole per favorire gli studi scientifici-tecnologici e contribuirà a costruire attorno a tale iniziativa un background di servizi utili alle piccole e medie imprese. Vogliamo inoltre coniugare l'industria creativa con le discipline scientifiche adeguando l'offerta formativa alle nuove esigenze. Ne è esempio il neo corso di Transizione digitale”.

“Remiamo tutti dalla stessa parte (Politecnico, Università, amministrazione comunale, imprese). Questo è il segreto” – ha tenuto a precisare con soddisfazione il Vicesindaco, Di Sciascio e la condivisione di Cupertino. Molte di tutte le innovazioni passeranno dal digitale, è stato detto. Bari, intanto, fa la sua parte e si propone come un laboratorio aperto a conferma dell'antico motto: “a Bari, nessuno è straniero”.