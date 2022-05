Ntt Data e Politecnico insieme per formare i nuovi talenti del digitale: firmato l'accordo

Accordo tra Ntt Data e Politecnico, con l'obiettivo di favorire il dialogo tra mondo del lavoro e della formazione, creare sinergie pubblico-privato e valorizzare la ricerca accademica nell’ambito dell’Information Technology: questo l’obiettivo dell’accordo quadro presentato oggi da NTT DATA, multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, con il Politecnico di Bari, eccellenza formativa del territorio. L’iniziativa si sviluppa parallelamente all’apertura dei nuovi uffici di Bari e si inserisce nel vasto programma di investimenti previsti da NTT DATA, che hanno l’obiettivo di far diventare il capoluogo pugliese un polo innovativo all’interno del gruppo giapponese, favorendo al contempo la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nello specifico, l’accordo prevede forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione nell’ambito delle attività di didattica e formazione per supportare la trasformazione digitale delle aziende, attraverso un uso sempre più estensivo delle nuove tecnologie. Oltre ad erogare stage e tirocini per gli studenti dell’Ateneo, NTT DATA intende anche costruire in partnership con l’Università progetti di ricerca e sperimentazione, ospitare presso la propria sede lo svolgimento di corsi post lauream e finanziare borse di studio.

Gli ambiti principali della collaborazione saranno: Cloud Native Technology, Cybersecurity, IoT, Blockchain, HyperAutomation, Data Intelligence e Intelligence Automation, Opensource, Integration Platform, Customer Relationship management, Digital Supply Chain e Enterprise Resource Planning.

“In NTT DATA crediamo fortemente nella forza delle sinergie tra pubblico e privato, ma soprattutto crediamo nel Sud che già in altre occasioni ci ha dimostrato quanto abbia ecosistemi sani e potenzialità che il digitale può mettere a terra – ha commentato a margine della conferenza stampa Luca Isetta, Chief Operating Officer di NTT DATA. –Per noi investire nel Sud significa tante cose: vuol dire assumere, creare opportunità di lavoro sul territorio e soprattutto supportare i protagonisti del tessuto socioeconomico e formativo, in primis le Università, nella loro attività di formazione. Solo investendo sul capitale umano locale è possibile valorizzare i talenti e le molteplici realtà virtuose che esistono al Sud attivando quelle spirali sinergiche tra opportunità, lavoro e crescita che consentono di rafforzare lo sviluppo del territorio e supportare la trasformazione del nostro Paese”.

“Il Politecnico di Bari investe già da anni nella digitalizzazione e nel settore IT. – Ha commentato il Magnifico Rettore Francesco Cupertino – L’accordo con NTT DATA rappresenta dunque per noi la naturale prosecuzione operativa di questo percorso che abbiamo intenzione di rafforzare e valorizzare nei prossimi anni con una molteplicità di iniziative dedicate al territorio e agli studenti. Già da settembre prossimo, istituiremo un nuovo corso di Laurea Magistrale in Trasformazione Digitale e aumenteremo i posti disponibili per i corsi di Ingegneria Informatica. Questo per creare opportunità a favore di studenti e imprese in un settore in costante evoluzione.”

si rafforzerà nelle prossime iniziative dedicate al territorio e agli studenti. E’ prevista infatti l’istituzione di un nuovo corso di laurea magistrale in Trasformazione Digitale e l’aumento dei posti per i corsi di Ingegneria Informatica

Un primo passo questo che inaugura tre anni di lavoro e un programma ricco di iniziative per contribuire a trasformare Bari in un polo innovativo d’eccellenza sul panorama internazionale, un faro tecnologico in grado di attrarre i talenti del Mediterraneo, come già accaduto per Cosenza e Napoli, diventati oggi per NTT DATA punti di riferimento all’interno del Gruppo e realtà che oggi occupano circa 800 persone.

Su NTT DATA

NTT DATA Italia è parte della multinazionale giapponese NTT DATA, uno dei principali player a livello mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration sono solo alcune delle principali linee di business. La nostra missione è creare valore per i nostri clienti attraverso l’innovazione. NTT DATA conta su una presenza globale in oltre 50 paesi, 140.000 professionisti. In Europa e America Latina NTT DATA è presente con 40.000 persone in 25 paesi e oltre 100 centri di eccellenza in cui lavorano più di 2.600 persone su ambiti come Mobile, Big Data e Intelligenza Artificiale, Blockchain, Internet of Things, Cloud, Natural Process Language e Cybersecurity. All'interno di questa nuova regione, l'Italia occupa una posizione importante, affermandosi come leader sul mercato, con oltre cinquemila professionisti che offrono consulenza, innovazione e tecnologie all'avanguardia, per rispondere alle sfide di un mercato in costante evoluzione. NTT DATA è presente in Italia a Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa, Napoli, Cosenza, Bari e Salerno