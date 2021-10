Depurazione e potenziamento del servizio idrico, Aqp approva quattro nuove gare per 38 milioni di euro

Il primo Consiglio di Amministrazione dell’Acquedotto Pugliese sotto la presidenza di Domenico Laforgia ha approvato quattro gare di appalto per complessivi 38 milioni di euro per l’attività di depurazione e il potenziamento del servizio idrico.

“La nostra missione è quella di garantire al territorio servito e ai cittadini un servizio idrico integrato sempre più efficiente e sostenibile. Vogliamo dedicare un’attenzione particolare alla depurazione e al riuso dell’acqua così come alla fase iniziale dell’attività di progettazione e fattibilità delle nuove opere, un momento che riteniamo essenziale per lo sviluppo di progetti con un valore aggiunto per le nostre comunità” ha dichiarato, Domenico Laforgia Presidente di Acquedotto Pugliese.

Tra gli interventi più rilevanti approvati dal CdA le azioni per il miglioramento del processo di depurazione con due gare dedicate.

Nel dettaglio, 13,9 milioni di euro sono destinati all’acquisto di prodotti per la depurazione al fine di garantire il servizio di disidratazione meccanica dei fanghi del processo depurativo, migliorare i rendimenti e ridurre i volumi prodotti.

Centrale anche il potenziamento dell’impianto di depurazione dell’abitato di Lizzanello (LE) con una gara per un importo a base d’asta pari a circa 11,3 milioni di euro.

Gli interventi previsti riguarderanno l’ampliamento dei principali comparti delle linee acqua e fanghi con tecnologie adeguate per consentire il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue e il completamento delle opere per il confinamento e il trattamento delle emissioni odorigene. Il progetto si distingue per prevedere importanti interventi di compensazione per migliorare l’impatto complessivo dei lavori sull’ambiente esterno.

La seconda linea di interventi approvati oggi riguarda il potenziamento del servizio idrico che si conferma come una priorità anche del nuovo Consiglio. Le gare approvate riguardano le attività di verifica preventiva della progettazione e lo studio di fattibilità tecnica ed economica delle opere a cui sono dedicate, per un importo complessivo di 12,7 milioni di euro.