Ad Acquedotto Pugliese il Premio Industria Felix per i risultati di bilancio: "Riconosciuto l'impegno per sostenibilità e innovazione"

Per il terzo anno consecutivo, Acquedotto Pugliese si fregia del Premio Industria Felix - L’Italia che compete per i risultati di bilancio relativi al 2019. L’ambìto riconoscimento, rivolto a sottolineare le migliori performance gestionali delle società con sede legale in Italia, è stato assegnato ad Acquedotto Pugliese a seguito di un’indagine condotta, sulla base di criteri oggettivi, da Industria Felix Magazine (supplemento de Il Sole 24 Ore). L’indagine - da cui sono risultate vincitrici 160 società su una platea di 850mila aziende - è stata svolta tenendo conto di un particolare algoritmo di competitività, del Cerved Group Score Impact (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e del bilancio/report di sostenibilità.

Il premio ad Acquedotto Pugliese è stato conferito nel corso di una cerimonia all’Università Luiss Guido Carli di Roma, organizzata da Industria Felix Magazine in collaborazione con l’ufficio studi di Cerved Group, Confindustria e Regione Puglia.

“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento - afferma Antonio Braccio, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Acquedotto Pugliese - che testimonia l’impegno della nostra azienda per una gestione della risorsa idrica sempre più orientata alla sostenibilità, alla ricerca e all’innovazione. I dati di bilancio del 2019 più significativi sono il valore della produzione, pari a 563,5 milioni di euro, gli investimenti saliti a 160 milioni di euro e l’utile netto di esercizio pari a 29,5 milioni di euro. Dati contenuti nel Report Integrato, che unisce il Bilancio di esercizio e quello di Sostenibilità, raccontando a tutto tondo un anno di lavoro per il territorio e la collettività”.