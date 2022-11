Ad Altamura si formano i supertecnici del sistema casa: al via il nuovo corso dell'Its Cuccovillo

Questo pomeriggio presso l'Item Hub di Altamura, in Piazza Stazione, dove sarà allocata la “nuova” sede dell’Its Cuccovillo Academy di Bari, le aziende del Distrett Appulo-Lucano del Salotto, le Istituzioni locali, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, insieme all’ITS, hanno presentato la prima edizione del Corso Duale di Alta Specializzazione Post Diploma in “Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il Settore Arredamento”.

Il corso si svolgerà presso la nuova sede altamurana dell’ITS Cuccovillo. 25 giovani diplomati, che sognano di lavorare nel “favoloso” mondo dell’arredo casa, potranno conseguire gratuitamente, anche grazie al finanziamento della Regione Puglia, l’alta specializzazione tecnologica post-diploma in progettazione, produzione e promozione di prodotti d’arredamento.

Il corso è frutto di un’intensa attività di analisi delle potenzialità del territorio, delle possibilità di crescita del comparto e delle competenze necessarie per avviare in

concreto tale crescita. Le amministrazioni locali, le imprese del territorio e l’ITS Cuccovillo, si sono incontrati più volte, negli ultimi 9 mesi, per analizzare i fabbisogni delle aziende del settore in termini di professionalità richiestissime e difficili da reperire nel mercato del lavoro. Sono state così identificate le competenze strategiche riguardanti la progettazione, la prototipazione, la gestione della produzione e il marketing e comunicazione e sono state poste come base dell’innovativo progetto presentato.

Il percorso consentirà di introdurre i ragazzi e le ragazze, che sceglieranno di vivere questa grande opportunità, all’interno delle varie specializzazioni, consentendo loro di individuare le proprie attitudini, che saranno ulteriormente sviluppate durante le oltre 800 ore di tirocinio curriculare.

Le aziende parteciperanno attivamente al processo di formazione fornendo numerose ore di docenza attraverso i propri tecnici e manager per consentire agli studenti di apprendere nozioni sia teoriche che pratico/laboratoriali, ma soprattutto l’esperienza di chi vive giornalmente le situazioni aziendali. Sarà possibile iscriversi al corso fino al 18 novembre 2022.

"Finalmente ci siamo! - dichiara la presidente dell'Its Cuccovillo, Lucia Scattarelli - Dopo tanto febbrile lavoro, dopo tanti incontri nei quali ci si è concretamente confrontati, in cui si è parlato e discusso di progettare ed attivare un corso che offrisse opportunità reali di sviluppo e occupazione nel settore Arredo Casa. Come? Attraverso la formazione specialistica e professionalizzante di nuovi profili con un lavoro si sistema, in cui tutti fossero coinvolti, facendo la loro parte nell’accogliere e formare questo iniziale piccolo gruppo di studenti e studentesse che si assumerà, l’Onore e l’Onere di portare Innovazione, di operare il Trasferimento Tecnologico nelle aziende del settore, specie nelle PMI. Dopo anni di attesa, c’ è una nuova ALBA che speriamo porti nuova Luce e Speranza, specie in tempi così difficili".

"Questa nuova opportunità formativa, molto concreta - dichiara la sindaca di Altamura, Rosa Melodia - nasce da un preliminare esame dei fabbisogni lavorativi per tenere insieme le esigenze del mondo economico con quelle delle ragazze e dei ragazzi che aspirano, dopo gli studi, ad un rapido sbocco lavorativo nel proprio territorio. Il Corso Duale di Alta Specializzazione Post Diploma in “Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il Settore Arredamento” dell'ITS Cuccovillo intercetta pienamente le vocazioni di Altamura e del territorio circostante verso un settore, arredo casa, che ha radici profonde e una proiezione economica che supera i confini nazionali per rivolgersi a platee più vaste. La mia soddisfazione è duplice vista la scelta della sede ad Altamura, Città di cui mi onoro di essere la Sindaca per la sua marcata - nonché unanimemente riconosciuta - qualità nel lavoro e nella dinamica attività di impresa. Il percorso intrapreso dall'Amministrazione, inbsinergia con l'ITS e con l'On. Angela Masi, è giunto a un punto di arrivo che rappresenta un promettente nuovo inizio".

"In questo momento difficile da ogni punto di vista - evidenzia il sindaco di Gravina, Fedele Lagreca - arriva un Segnale forte dal mondo della formazione e nello Specifico dall’ITS CUCCOVILLO con un corso che abbraccia a 360 gradi la nostra Casa. Una Casa intesa come una struttura articolata dove oggi confluiscono la più innovata tecnologia,ma anche l’essenza del totale comfort. Oggi costruire una casa comporta un investimento importante, da qui l’importanza di avere sempre più l’esigenza di essere seguiti da figure professionali. Da qui la nota vincente del corso Sistema Casa dell’ITS CUCCOVILLO. Un grande in bocca al lupo ai nuovi corsisti".

"Non possiamo che condividere queste iniziative formative - aggiunge il sindaco di Santeramo, Vincenzo Casone - che vedono protagonisti i nostri giovani e che coinvolgono direttamente il nostro territorio e le sue aziende, nello specifico le tante attività locali, piccole e grandi, che operano con successo nel settore dell'arredamento. È importante che i nostri ragazzi, dopo gli studi, acquisiscano una formazione specialistica che li orienti e che consenta loro un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Ma sopratutto è di vitale importanza per i nostri giovani e per il Mezzogiorno che il bagaglio formativo acquisito non vada disperso lontano dalle proprie radici, che quindi i nostri giovani trovino occupazione nella loro terra e che mettano la propria conoscenza al servizio delle imprese locali, le quali avranno così nuova linfa per una crescita dinamica e competitiva di cui ne beneficerà l'intero territorio. Ancora una volta la Regione Puglia, rompendo le distanze siderali che a volte si intervallano tra giovani ed istituzioni, mostra la sua concreta vicinanza ai nostri ragazzi attraverso la programmazione di una offerta formativa pubblica che sviluppa quel capitale umano di cui le imprese locali necessitano. Siamo certi che tutti i ragazzi coinvolti, cui auguriamo un felice e proficuo percorso ed ai quali non faremo mai mancare la nostra presenza, sapranno sfruttare appieno la grande opportunità che è stata loro data, agendo in sinergia con le imprese locali che si sono rese disponibili, con entusiasmo e grande partecipazione, a dare il proprio contributo teorico ed esperienziale per la buona riuscita del progetto formativo".

"La collaborazione con scuole, università ed enti formativi è fondamentale per Natuzzi - afferma Elisabetta Paradiso di Natuzzi Spa - da una parte come momento di confronto e condivisione di obiettivi affinché il mondo della formazione e quello del lavoro siano sempre più vicini e compartecipi nella costruzione di competenze indispensabili per affrontare il d omani. Dall’altra, come sfida strategica di attrarre e far crescere i talenti delle nuove generazioni sul campo. Non pensiamo solamente alla tecnologia, all’innovazione digitale, ma pensiamoanche ai nostri Artigiani, al loro grande know how che merita di essere tramandato, arricchito e valorizzato. Per questo motivo, da anni collaboriamo con l’ITS Cuccovillo per la formazione dei giovani che intraprendono i percorsi di alta specializzazione in diversi ambiti. Progettiamo insieme i percorsi duali ed ospitiamo i giovani talenti in azienda per la formazione pratica. La stretta collaborazione tra azienda e istituto ci permette di “costruire” proprio quelle competenze di cui il mercato del lavoro ha bisogno. Siamo onorati di fornire il nostro apporto per la crescita delle risorse del futuro che hanno sempre portato ottimi frutti, personali e aziendali. La nascita dell’ITS sistema CASA mette finalmente insieme le aziende del distretto per una più stretta collaborazione nella generazione di super tecnici che possano contribuire allo sviluppo del territorio".

"Siamo davvero orgogliosi di essere parte attiva di questo importante e ambizioso progetto - dichiaar Leonardo Patroni Griffi, presidente Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Un’opportunità esclusiva per il nostro territorio e per i nostri ragazzi. Crediamo fortemente che siano i giovani il vero volano per la nostra economia. Pertanto auguro a tutti loro un buon lavoro per questo nuovo percorso che stanno intraprendendo".

"È stato un lavoro molto complesso - ricorda il direttore dell'Its Cuccovillo Roberto Vingiani - dove però l’interesse ed il supporto delle istituzioni locali, regionali e nazionali e ancor più quello delle Aziende del Territorio ci hanno spinto a completare il lavoro e a presentare oggi sul Territorio questo progetto. Ora tocca ai ragazzi ed alle famiglie cogliere questa opportunità che potrà consentire lo sviluppo del Territorio attraverso le competenze dei nuovi Tecnologi superiori per il Sistema Casa e noi siamo convinti che si tratterà di un’esperienza vincente. Data la sede del corso presso l’ex Stazione FS di Altamura, oggi sede dell’ITEM Hub, che ringraziamo per la loro ospitalità, non possiamo che dire loro: Salite a bordo!".

COME ACCEDERE AL CORSO

È possibile manifestare l’interesse per il corso, richiedendo il modulo di preiscrizione su https://www.itsmeccatronicapuglia.it/contattaci/ in attesa che venga pubblicato il bando di selezione sul sito dell’ITS www.itsmeccatronicapuglia.it. Il percorso didattico partirà entro novembre 2022 e durerà due anni con l’erogazione di 2200 ore di formazione, svolte nella Sede dell’’ITS “Cuccovillo Academy che sarà realizzata all’interno dell’Area Murgiana e soprattutto, presso le sedi delle aziende aderenti al progetto con 1320 ore realizzate da Manager e Tecnici aziendali e ben 880 ore sul campo, a contatto diretto con le realtà industriali del distretto del salotto, tra formazione in situazione e stage. I 25 specializzandi completeranno il percorso con i tirocini curriculari di 880 ore realizzati interamente nelle sedi delle aziende aderenti al progetto dislocate tra i comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Matera, Santeramo in colle.