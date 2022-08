Oltre 400mila passeggeri in due settimane per gli aeroporti di Puglia: picco di 40mila viaggiatori in un solo giorno

Se luglio ha segnato un record, con il traffico passeggeri che ha superato del 20% i livelli registrati nel 2019, sembra profilarsi un mese di agosto altrettanto positivo per gli aeroporti pugliesi. Nelle prime due settimane del mese, infatti, sono stati oltre 400mila i viaggiatori in transito nei due scali di Bari e Brindisi, tra arrivi e partenze.

250 voli gestiti, con un picco di oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno. A comunicare i dati è stato il presidente di Adp, Antonio Vasile: "Orgoglioso di avere una squadra che sta lavorando al massimo delle proprie capacità - ha commentato su Fb - sentendo forte il peso di servire la comunità e sostenere la grande attrattività della Puglia".

Coldiretti: mancano turisti russi, ma grande ripresa di presenze straniere

In relazione ai flussi turistici della stagione estiva in Puglia, Coldiretti evidenzia "l’assenza di 30mila turisti dalla Russia", analizzando i dati della Banca d’Italia relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre. "Una perdita importante" per il settore, vista la "elevata capacità di spesa" di questi visitatori, che però è stata compensata, sottolinea la Coldiretti regionale, "dal prepotente ritorno degli stranieri da altri Paesi a partire dagli Stati Uniti avvantaggiati dal tasso di cambio particolarmente favorevole, dalla Germania, da Olanda e Belgio, Australia, Francia e Gran Bretagna, ma anche dai turisti dell’Est, da Polonia, Estonia e Lituania che hanno scelto il Mediterraneo impossibilitati a villeggiare nelle località classiche del mar Nero".