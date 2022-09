Settembre da record per gli aeroporti pugliesi: a Bari 630mila passeggeri in transito

Numeri importanti per il traffico passeggeri nel mese di settembre per gli aeroporti pugliesi. I passeggeri in transito sugli scali pugliesi sono stati 957.763 (630.200 su Bari e 327.563 su Brindisi), in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno record per Aeroporti di Puglia, quando i passeggeri in transito sono stati 832.339. La linea internazionale, con numeri che sfiorano i 395mila passeggeri, fa registrare un +10,1%, mentre il dato riferito alla linea nazionale, si attesta su 550.240mila passeggeri e un +22%. Su base annua i passeggeri su Bari e Brindisi sono stati circa 7,2 milioni in crescita del 12,6% rispetto al dato del 2019.

Ma le buone notizie riguardano anche il personale. Oggi infatti sono stati sottoscritti i contratti di assunzione di 9 dipendenti, tutte donne, che hanno maturato i requisiti di anzianità prevista essendo state impiegate strutturalmente negli ultimi anni negli operativi degli scali di Bari e Brindisi. Le dipendenti che da oggi entrano a far parte della grande famiglia di Aeroporti di Puglia si sono distinte, nel loro percorso aziendale, per doti umane e professionali, dando prova di alte capacità, ma soprattutto incarnando a pieno la cultura aziendale fatta merito e sana competitività. Oggi inoltre è in programma iò decollo alle 18.25 del primo volo dall’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia.

“Oggi - ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è una giornata storica. Mettiamo a segno più traguardi che testimoniano la crescita della Società e che danno ragione del duro lavoro fatto in questi anni in sinergia con la Regione Puglia, con le rappresentanze sindacali. Oggi l’intera rete aeroportuale pugliese e la comunità di Aeroporti di Puglia, può essere orgogliosa dei successi raggiunti. Gli stessi successi che desidero condividere con tutto il management e i dipendenti. Abbiamo fatto un grande lavoro ed è giusto che iniziamo anche a raccoglierne i frutti, nonostante la pandemia. Abbiamo sempre creduto che la strada giusta fosse quella di non arrendersi e i numeri ci danno ragione. Oggi a Foggia, dopo 11 anni sarà una giornata di festa, nella quale coinvolgeremo l’intera comunità del territorio, ma anche la regione. E’ un grande risultato, proprio come quello che abbiamo siglato a Bari, con l’assunzione di 9 dipendenti donne. Abbiamo premiato il merito, la costanza e la dedizione al lavoro. Le loro firme sui contratti e gli occhi pieni di gioia, non possono che inorgoglirmi e confermarmi che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta anche nei confronti dei passeggeri. Non abbiamo mai smesso di lavorare per loro, migliorando servizi e infrastrutture e i numeri da record che stiamo registrando quest’estate che si concluderà a fine ottobre, ci dà la forza di continuare. Non smetteremo mai di sognare e di trasformare i sogni in realtà a favore della Puglia e delle regioni limitrofe”.